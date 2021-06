Ecco come effettuare segnalazioni

Cittadinanzattiva ha incontrato il Presidente A.SE. Spoleto srl Ing. Luigi Battaglini per discutere alcune segnalazioni di criticità, rilevate in città e nel comprensorio, le quali richiedono un intervento immediato.

Battaglini, dopo aver presentato gli ambiti di competenza e di intervento dell’Ase Spoleto srl, ha accolto favorevolmente la nostra offerta di collaborazione offrendoci un canale comunicativo diretto mediante il quale inoltrare un elenco delle criticità rilevate.

Battaglini ha anticipato che ASE sta testando una APP per gestire tutte le segnalazioni che arrivano all’azienda e le richieste di intervento. Questa App uscirà presumibilmente in autunno.

Egli ha invitato Cittadinanzattiva a offrire un’azione di supporto ad ASE, allo scopo di raccogliere le segnalazioni provenienti dalla cittadinanza ed operare un primo vaglio ed una analisi preliminare, che permetta di selezionare le richieste di intervento per area, per priorità, per competenza.

Cittadinanzattiva offre ai cittadini la propria disponibilità a raccogliere le segnalazioni delle situazioni di criticità e li invita ad utilizzare le seguenti modalità:

– inviare una mail a cittattiv.spoleto@gmail.com

– inviare un messaggio alla pagina Facebook @cittadinanzattivaSpoletoValnerina

– telefonare al n. 0743.222208 nei giorni di apertura della sede (lun ore 17/19; mart. ore 9.30/11.30 – 16.30/19.30 – merc. ore 17/19; ven ore 10/12)

– direttamente nella sede di Via XXV aprile 44 a Spoleto, negli stessi orari