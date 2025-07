Circa e Franui Musicbanda: “Urlicht Primal Light” in prima italiana  al Festival dei Due Mondi

Ancora un grande spettacolo di danza per il cartellone del Festival dei Due Mondi di Spoleto: sabato 4 e domenica 5 luglio il Teatro Romano ospita la prima italiana di Urlicht Primal Light, performance che fonde le note dell’album Mahlerlieder dell’ensemble tirolese Franui Musicbanda con la danza di Circa, compagnia australiana di circo contemporaneo fondata e diretta dal coreografo Yaron Lifschitz.

Lo spettacolo, ideato da Lifschitz e Franui con i giovani performer di GmC Lighthouse, è una rilettura audace e poetica dell’universo musicale di Gustav Mahler, che trasforma i suoi lieder in un linguaggio di corpi e suoni in continua evoluzione.

Andreas Schett, membro dell’ensemble Franui, racconta: «Gustav Mahler è il nostro vicino di casa. Dobbiaco, dove Mahler trascorse le ultime tre estati della sua vita, è appena al di là della montagna rispetto al nostro villaggio d’origine, Innervillgraten. Quando ascoltiamo la sua musica sentiamo un legame con lui. Nulla è più stimolante che unire questo universo sonoro con il mondo visivo e fisico della compagnia australiana Circa». «Ciò che Franui fa con Mahler, Circa lo fa con il circo», risponde Yaron Lifschitz. «Partiamo dalle tradizioni, in modo rispettoso ma innovativo, per trovare nuove forme di poesia. Abbiamo voluto creare una sinfonia di corpi e musica capace di emozionare». Urlicht Primal Light unisce, dunque, due mondi – l’Austria e l’Australia – che scopriamo essere solo apparentemente lontani. In realtà, sono uniti da una comune intenzione poetica. La qualità ricercata della musica di Franui dialoga con la scena intesa in chiave plurale, abitata da discipline – il circo, il teatro e la danza contemporanei – che si fondono l’una nell’altra. Entrambi i gruppi sono accomunati da un approccio che si potrebbe definire “extra-disciplinare”, caratterizzato dal desiderio di estendere la creatività oltre i confini canonici della propria disciplina d’appartenenza.

Fondata nel 2004 a Brisbane e guidata dal coreografo Yaron Lifschitz, Circa Contemporary Circus è una fra le compagnie più acclamate al mondo, celebre per i suoi spettacoli che fondono circo, danza e teatro. Franui Musicbanda che prende il nome da un alpeggio situato nei pressi del piccolo villaggio tirolese di Innervillgraten, reinterpreta i lieder di Schubert, Schumann, Brahms e Mahler calcando i palcoscenici internazionali più prestigiosi.