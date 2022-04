Circa 3.000 lettere occultate, nei guai impiegata dele Poste

La corrispondenza è stata recuperata dai militari della Compagnia Carabinieri di Spoleto

Nella giornata odierna – si legge in una nota stampa del Comando Provinciale – i militari della Compagnia Carabinieri di Spoleto hanno denunciato in stato di libertà, al termine di accertamenti, indagini e approfondimenti investigativi, un’impiegata, porta lettere, per le ipotesi di reato quali violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza.

Nel dettaglio, il personale della Stazione spoletina durante il routinario controllo del territorio fermava una persona a bordo della propria autovettura che manifestava segni di ansia e preoccupazione ingiustificata, nel corso delle operazioni di identificazione e verifica dei documenti di circolazione.

Tale stato d’animo – prosegue la nota dell’Arma – non lasciava indifferenti i due Carabinieri che accortisi dell’atteggiamento hanno inteso approfondire la situazione non lasciando nulla di intentato. Si accorgevano, infatti, che all’interno dell’autovettura, adagiate sul sedile posteriore, c’erano 4 buste (rigide da supermercato) piene di lettere e varia corrispondenza.

Tali particolari allertavano i militari che, non riuscendo a comprendere da subito il motivo di questa enorme mole di corrispondenza, approfondivano con il guidatore le ragioni, chiedendo alla stessa che professione svolgesse. Appreso che risultava essere una dipendente delle Poste Italiane, il personale ha deciso di effettuare ulteriori verifiche che, a seguito di accertamenti ed indagini, consentivano il rinvenimento di un abnorme numero di lettere occultate dal presunto autore del reato anche presso la propria abitazione.

La corrispondenza complessivamente recuperata ammonta a circa 3.000 lettere, suddivise tra posta ordinaria e raccomandata, che è stata recuperata, analizzata e riconsegnata alla direttrice della filiale di Poste italiane per la restituzione ai legittimi destinatari.

Conclusa l’attività d’indagine i militari della Stazione di Spoleto hanno denunciato l’impiegata presunta responsabile verosimilmente di illecite condotte penalmente perseguibili ai danni delle Poste Italiane S.p.A., ma principalmente a carico dei numerosi ignari cittadini. In attesa che si concludano le verifiche, Poste Italiane informa che tutta la corrispondenza rinvenuta è stata presa in carico dal Centro di Distribuzione postale di Spoleto e verrà consegnata ai rispettivi destinatari nei prossimi giorni.

L’esempio odierno identifica plasticamente come l’attività di controllo del territorio effettuato dalle pattuglie della Compagnia di Spoleto garantisce visione, approfondimento e attenzione rivolti a raccogliere elementi sul territorio e fornire un servizio al cittadino a 360°, assicurando risposte efficaci dell’Arma dei Carabinieri nei diversi ambiti d’intervento e contrasto alle diverse tipologie di reato.

Le persone sottoposte ad indagini preliminari – conclude la note – si presumono innocenti.