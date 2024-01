Cintioli e Piccioni: “Cittadinanza onoraria a Liliana Segre”

La mozione presentata dal Gruppo consiliare Insieme per Spoleto

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il testo della mozione presentata dai consiglieri comunali Giancarlo Cintioli e Paolo Piccioni per il gruppo consiliare Insieme per Spoleto:

Il Consiglio Comunale di Spoleto,

PREMESSO che Liliana Segre, cittadina italiana, nata a Milano il 10 settembre 1930, è

testimone vivente di una delle più grandi tragedie collettive prodotte dalla civiltà umana e

segnatamente europea;

RILEVATO che Liliana Segre, riconosciuta come uno di quei 48.032 cittadini italiani

marchiati come “di razza ebraica” dalle ignominiose leggi razziste del 1938, subì

l’umiliazione della espulsione dalla scuola pubblica all’età di otto anni;

CONSIDERATO CHE

– della sua storia, e della storia di quanti come lei subirono quella esperienza e non

sopravvissero, Liliana Segre si è fatta, a partire dagli anni Novanta, testimone instancabile

con un impegno profuso nell’educazione morale e civile delle giovani generazioni

attraverso il valore etico della sua testimonianza sempre finalizzata ad un agire

responsabile e “senza odio”;

– in particolare, con la sua testimonianza ha cercato di trasmettere due fondamentali

insegnamenti civili e morali:

– non restare indifferenti di fronte all’imbarbarimento e alla violenza, che, in tutte le forme,

sempre si riaffacciano nella storia;

– non coltivare alcun sentimento di odio, anche nei confronti di coloro i quali sono

responsabili della nostra e dell’altrui sofferenza;

– l’alto valore morale e civile del suo impegno è stato riconosciuto, oltre che da

innumerevoli altre istituzioni, anche dal Presidente della Repubblica Italiana che il 19

gennaio del 2018, ad ottant’anni dall’introduzione nel nostro Paese delle leggi razziali, ha

voluto conferirle la nomina di Senatrice a vita;

RICONOSCENDO il valore della Memoria come leva fondamentale per mantenere vivo il

ricordo del passato e per ribadire la nostra avversione “contro ogni potere totalitario, a

prescindere da qualunque ideologia”;

RICORDATO l’alto sacrificio nella Resistenza e nella lotta di Liberazione dal nazifascismo

del Comune di Spoleto;

CONFERISCE

ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto della Città la Cittadinanza onoraria a Liliana Segre.

Il gruppo consiliare

INSIEME PER SPOLETO