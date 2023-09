Cintioli e Grifoni: “Cittadinanza onoraria alla Scuola di Polizia”

Presentata una mozione

I consiglieri comunali Giancarlo Cintioli (Insieme per Spoleto) e Sergio Grifoni (Obiettivo Comune), quali soci dell’ANPS (Associazione Nazionale Polizia di Stato), hanno presentato una mozione per il conferimento della Cittadinanza onoraria all’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato. Ecco il testo completo:

OGGETTO: Mozione per Conferimento cittadinanza onoraria all’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato “Rolando Lanari” di Spoleto.

I sottoscritti Consiglieri Comunali presentano la seguente Mozione Consigliare con l’auspicio di una celere discussione.

“Il Consiglio Comunale di Spoleto:

PREMESSO CHE

• Nel corrente anno l’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato “Rolando Lanari” di Spoleto celebrerà il suo XXV° anniversario della inaugurazione;

• Dalla sua apertura, avvenuta il 02/12/1996, si sono avvicendati sette Direttori, a partire dalla Dr.ssa Maria Grazia Betti, dal Dr. Ciro Nobile, dal Dr. Emilio Guerrini, dalla Dr.ssa Maddalena Cristiani, dalla Dr.ssa Teresa Bifulco, dalla Dr.ssa Elisa Beatrice Cozza e per ultimo l’attuale Direttore Dr.ssa Maria Teresa Panone.

• Durante questo quarto di secolo, l’Istituto in parola ha formato 21.923 persone tra Allievi

Agenti della Polizia di Stato, Vice Sovrintendenti della Polizia di Stato, Commissari della Polizia di Stato, Commissari Forestali, Direttori Tecnici della Polizia di Stato, Vice Revisore Tecnico della Polizia di Stato, Medici della Polizia di Stato, Orchestrali della Polizia di Stato, Vice Ispettori del Corpo Forestale dello Stato, Vigili del Fuoco, ecc..

• Sono stati realizzati corsi di Aggiornamento professionale e Tecniche Operative per il personale della Polizia Municipale di Foligno e Spoleto. Si sono succeduti svariati corsi di Cooperazione tra alcune polizie estere, tra le quali: quella Libica, Saudita ed Araba.

PREMESSO ALTRESI’ CHE

• Significative sono state le attività Didattico/Formative che l’Istituto ha organizzato riguardanti tematiche di pubblica sicurezza e di attualità tenuti da Dirigenti ed esperti del settore ai quali hanno partecipato le Istituzioni civili e militari nonché, in determinate occasioni, gli Istituti scolastici del comprensorio. Si sono tenuti inoltre convegni di interesse generale e sociale, organizzati da Enti ed Associazioni esterne, per citarne solo alcuni:l’Archidiocesi di Spoleto-Norcia con la serie di incontri “Dialoghi in città” e “Racconta la Vita”, l’Associazione AGLAIA, l’Associazione Libera, gli Istituti scolastici della città che hanno suscitato particolare interesse per gli argomenti trattati ottenendo risalto anche sugli organi di stampa nazionale.

• Non sono mancati convegni organizzati dalla Magistratura su specifiche tematiche di interesse come ad esempio il Convegno “ DA UN PROCESSO INGIUSTO AD UN GIUSTO PROCESSO

” oppure sulle competenze del Giudice di Pace. Inoltre, all’interno del predetto complesso si è tenuto il convegno organizzato dall’Associazione A.N.F.A.C.I. al quale hanno partecipato tutti i Prefetti d’Italia. Inoltre, l’Istituto è stato scelto come sede di vari congressi nazionali per

l’assunzione o la progressione in carriera del personale di polizia ed è stato altresì utilizzato per lo svolgimento di concorsi per altre Amministrazioni, quali l’Ordine degli Avvocati, l’ASL, ecc..

• a livello centrale, è l’unico Istituto di formazione del personale della Polizia di Stato ad ospitare al suo interno, dal 2007, la Sezione Distaccata della Scuola Superiore di Polizia dando così prova dell’altissimo livello di formazione raggiunto.

CONSIDERATO CHE

• l’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato “Rolando Lanari” di Spoleto, per ciò che fa e rappresenta, non solo si è integrato totalmente nel tessuto cittadino, ma è diventato un valore aggiunto irrinunciabile dal punto di vista sociale, culturale ed economico, nonché una valida cassa di risonanza per attrarre sul nostro territorio migliaia di persone.

Tutto ciò premesso il Consiglio Comunale:

IMPEGNA

Il Sindaco ed il Presidente del Consiglio Comunale, ognuno per ciò che è di competenza, a compiere tutti gli atti necessari per il conferimento della cittadinanza onoraria all’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato “Rolando Lanari” di Spoleto, quale riconoscimento del forte vincolo stretto con la città di Spoleto per i meriti acquisiti nel quotidiano impegno.

Spoleto lì, 4 settembre 2023

I Consiglieri Comunali

Sergio Grifoni Giancarlo Cintioli