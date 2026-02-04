Cinque spettacoli, mille emozioni: successo per la XVI edizione de “La Domenica dei Sogni”

Cinque spettacoli, da ottobre 2025 a febbraio 2026, una media di 208 spettatori, di cui 106 bambini e 102 adulti e circa 100 libri dati in prestito nel corso della stagione dalla Biblioteca comunale “G. Carducci”.

Si è conclusa domenica scorsa, con lo spettacolo Giovanni senza parole” della compagnia Crest Coop teatrale, la rassegna di teatro famiglia “La Domenica dei Sogni”, ideata da Vincenzo Cerami nel 2009 per promuovere l’amore per il teatro tra le giovani generazioni.

La XVI edizione, che si è svolta dal 26 ottobre 2025 al 1 febbraio 2026, ha fatto registrare un totale di oltre 1.000 persone presenti ai diversi appuntamenti teatrali della Domenica dei Sogni.

La programmazione 2025-2026, realizzata anche grazie al sostegno del Consorzio BIM Cascia – Bacino Imbrifero Montano “Nera e Velino” della Provincia di Perugia, ha portato sul palco del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti alcune tra le migliori compagnie d’Italia, accompagnando i bambini e le loro famiglie durante tutto il periodo invernale alla scoperta di avventure, filastrocche e luoghi fantastici.

Il primo spettacolo in programma è stato “Pierino e il Lupo” della Fondazione Aida, a cui è seguito “Il prete volante” della Compagnia Accademia Creativa, mentre “L’abete una storia di Natale” di Teatrop è stato l’ultimo appuntamento del 2025. Il 2026 si è aperto con “La libreria fantastica” del Teatro Verde per concludersi poi con l’ultimo appuntamento in programma, “Giovanni senza parole” di Crest Coop teatrale lo scorso 1 febbraio.