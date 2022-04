Cinque rappresentanti del Partito Democratico di Spoleto nella Direzione regionale

“Mai così forte la nostra rappresentanza nel PD umbro”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Con la nomina nella Direzione regionale di ben cinque rappresentanti del Partito Democratico di Spoleto si rafforza in maniera significativa la presenza del nostro partito ai vertici umbri. Infatti Camilla Laureti, Stefano Lisci, Danilo Chiodetti, Federico Cesaretti e Arianna Panetti vanno a rafforzare il Pd spoletino già significativamente rappresentato da Giorgio Dionisi nella Segreteria regionale. Completano la squadra Matteo Cardini, Ramona Mihai e Nadia Fibraroli nell’assemblea dei Democratici umbri. Mai negli ultimi anni il partito spoletino ha avuto questi numeri.

Si tratta del riconoscimento del proficuo lavoro svolto in questi anni durante i quali in un clima costruttivo e operativo si sono raggiunti obiettivi importanti a partire dalla vittoria delle elezioni amministrative nell’ambito delle quali il Partito Democratico ha dato un contributo determinante. Non da meno il clima di serenità che si respira nel nostro partito ha riavvicinato molti simpatizzanti e creato le condizioni per rendere vivace la partecipazione ai tavoli tematici dai quali man mano scaturiscono idee e proposte portate all’attenzione del Consiglio comunale.

Nell’esprimere soddisfazione per la fiducia data dal segretario regionale, Tommaso Bori e dall’intera comunità regionale del partito ai nostri rappresentanti, il Partito Democratico di Spoleto rinnova il proprio impegno nei confronti della città e della comunità umbra che soffre in maniera imbarazzante gli effetti della scelta sbagliata di far prevalere le destre alla guida della Regione.