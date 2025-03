Cinque nuovi pannelli a messaggio variabile per informare sulle allerte meteo, Sisti: “Un sistema di informazione più capillare e maggiormente a servizio del cittadino”

Pannelli a messaggio variabile per fornire informazioni sulle allerte meteo. È quanto ha deciso la Giunta comunale nei giorni scorsi per potenziare le campagne di sensibilizzazione rivolte alla popolazione.

La necessità di dotarsi di ulteriori canali di comunicazione, in grado di dare maggiore evidenza alle informazioni diramate dal Centro funzionale regionale e informative di Protezione Civile, nasce dalla consapevolezza che anche il territorio spoletino, in prevalenza collinare e con elementi specifici di criticità idraulica legati a piogge e temporali, è spesso soggetto al cosiddetto rischio idrogeologico, soprattutto a causa dell’intensificarsi di fenomeni meteorologici più estremi.

A riguardo i nuovi pannelli saranno cinque e verranno utilizzati per veicolare i messaggi di allerta meteo ed informare i cittadini, i turisti, gli escursionisti, i bikers. Cinque le aree individuate per l’installazione: San Giovanni di Baiano (svincolo SR 418 – Bretella Cementir aiuola spartitraffico), San Giacomo (intersezione fra corso Flaminio e via Finlandia), Colle San Tommaso (intersezione tra via Caduti di Nassirya e via Colle San Tommaso), Maiano (lungo la strada di Protte) e Pontebari (lungo Viale Guglielmo Marconi).

“Un territorio caratterizzato da colline e zone montane boscate è maggiormente soggetto ai rischi idraulico, idrogeologico e di caduta piante – ha spiegato il sindaco Andrea Sisti – Oltre al lavoro svolto in questi anni per avere procedure operative concrete, testate sia attraverso l’esercitazione dello scorso anno “Ponziano 2024”, sia durante le emergenze, riteniamo importante far comprendere che le allerte emesse dalla Regione Umbria richiedono un innalzamento del nostro livello di attenzione proprio perché i fenomeni meteo sono sempre più in evoluzione. Da qui la decisione di creare a riguardo un sistema di informazione più capillare e maggiormente a servizio del cittadino”.

Il valore stimato per l’installazione dei cinque pannelli a messaggio variabile è di poco inferiore ai 100.000 euro, a cui andranno aggiunte le spese di allaccio e messa in funzionamento dei display. I pannelli recepiranno il colore dell’allerta meteo prevalente, secondo i bollettini emanati dalla Protezione Civile regionale, e permetteranno l’inserimento anche di messaggi specifici per fornire indicazioni sull’evento previsto o in corso.

“Questo tipo di comunicazioni – ha aggiunto il consigliere comunale Egisto Fede, a cui è stato di recente conferito l’incarico di lavorare al nuovo piano di Protezione Civile – devono essere quanto più possibile indirizzate anche ai cittadini, perché prestino attenzione ai rischi potenziali connessi ai fenomeni meteo. Si tratta di una implementazione di grande utilità, che si inserisce in un quadro più generale di crescita delle attività della nostra Protezione Civile”.