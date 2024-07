Cinque importanti conferme per la Ducato Futsal

Manca poco meno di un mese all’inizio di quella che mister De Moraes ama chiamare pre-preparazione ed è tempo di prime conferme per la rosa della Ducato Futsal Spoleto, che non si farà mancare, per la stagione ’24-’25 il valore di quello che, per carisma ed esperienza, può essere considerato come il nucleo storico della compagine di via Finlandia; e questo nonostante siamo alla vigilia del terzo anno di attività per questa realtà.

Calcheranno, quindi, il parquet del PalaRota, Ciprian Vasilache, Danilo Trapasso (nella foto) e Filippo Cocco. Non è ancora tempo di appendere i guantoni al chiodo per Marco Stramaccioni che difenderà ancora la porta gialloverdeblù. Dulcis in fundo, non cambierà braccio nemmeno la fascia di capitano, ben stretta sulla maglia numero sette di Simone Rosi.