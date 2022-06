Cinquantatre equipaggi pronti a darsi battaglia alla 56 Corsa dei Vaporetti

Presentata l’edizione 2022 della Corsa più pazza del mondo: prove, qualificazioni e finale dal 17 al 19 giugno. Il programma

Cinquantatre equipaggi, ottanta volontari per la gestione della sicurezza, tre maxischermo per seguire la diretta delle prove e delle gara. Questi in sintesi i numeri della 56ª Corsa dei Vaporetti presentata a Palazzo Mauri, che avrà quest’anno due testimonial d’eccezione: l’attrice e modella Claudia Tosoni e l’attore Giulio Berruti.

Un’edizione che arriva dopo due anni di stop dovuti all’emergenza sanitaria, segnando il ritorno di un appuntamento tradizionale e storico per la città. Il percorso sarà di circa 1600 metri e si svilupperà da piazza Pianciani a piazza Garibaldi, passando per via Walter Tobagi, via Filitteria, largo Beniamino Gigli, via Vaita S. Andrea, via Pierleone, via Saccoccio Cecili e via dell’Anfiteatro.

All’incontro con i giornalisti erano presenti il sindaco Andrea Sisti, l’assessore Giovanni Angelini Paroli, Fabrizio Luchetti, presidente dell’associazione Vaporetti Spoleto, Paolo Forti dell’associazione Vaporetti Spoleto e Roberto Bastianelli, presidente dell’Avis Spoleto.

“Non è stato semplice ripartire dopo la mancata organizzazione delle edizioni 2020 e 2021 – ha spiegato il presidente Luchetti – ma la risposta che abbiamo avuto è stata ottima. Presenteremo gli equipaggi e le miss in piazza Duomo, in una cornice meravigliosa e siamo sicuri che anche questa volta la partecipazione e l’entusiasmo degli spoletini e dei turisti si farà sentire”.

Una manifestazione sempre più dedicata ai giovani, con 9 dei 53 equipaggi che gareggeranno nella categoria Under 18 – Trofeo Tecnokar (44 quelli iscritti alla categoria Senior). “Il fatto che la Corsa dei Vaporetti sia sempre più rivolta ai ragazzi lo considero un aspetto positivo e fondamentale – sono state le parole del sindaco Sisti – perché abbiamo bisogno di creare sempre più eventi ed iniziative dedicate a loro. Ricordo da bambino le gare che facevamo a Terraja, costruendoci da soli dei piccoli Vaporetti e imitando la corsa per divertirci. Nasce da questo sentimento di appartenenza il successo della manifestazione, che sarà un appuntamento costante nel palinsesto degli eventi che stiamo costruendo”.

Anche l’assessore Giovanni Angelini Paroli ha voluto rimarcare la storicità della Corsa “a cui mi sento legato da ricordi ed esperienze familiari molto care. Penso che questo appuntamento dica molto della nostra spoletinità, ossia quel modo entusiasta e vivace di sentirsi parte attiva della comunità. La disponibilità dell’amministrazione comunale è totale, da parte nostra ci sarà sempre piena collaborazione”.

Il programma è stata illustrato da Paolo Forti, con inizio previsto sabato 11 giugno alle ore 21 in piazza Duomo per la presentazione degli equipaggi e delle miss e consegna dei numeri di gara. Tre le giornate in programma (venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 giugno) per le prove, le batterie di qualificazione e la finale. Sabato 25 giugno alle ore 20.00 al ristorante Zengoni si terrà invece la cena finale con le premiazioni e l’elezione di ‘Miss Vaporetto 2022’.

IL PROGRAMMA

Sabato 11 giugno 2022

Ore 21.00 – Piazza Duomo

Presentazione equipaggi e miss – Consegna numeri di gara

Venerdì 17 giugno 2022

Ore 19.30 – Piazza Pianciani – Ritrovo partecipanti

Ore 20.30 – Inizio prove libere

Ore 22.30 – Inizio 1ª prova cronometrata

Sabato 18 giugno 2022

Ore 16.30 – Piazza Pianciani – Ritrovo partecipanti

Ore 17.00 – Sfilata dei Vaporetti

Ore 18.00 – Inizio prove libere

Ore 19.00 – Inizio 2ª prova cronometrata

Ore 20.30 – Inizio batterie di qualificazione

Domenica 19 giugno 2022

Ore 9.00 – Piazza Pianciani – Ritrovo partecipanti

Ore 10.00 – Inizio gara

Ore 13.00 – Intervallo

Ore 15.30 – Ripresa gara

Ore 19.45 – Finale

Ore 20.00 – Piazza Garibaldi – Determinazione classifica

Sabato 25 giugno 2022

Ristorante Zengoni – Loc. Napoletto di Spoleto

Ore 20.00 cena finale con premiazioni ed elezione ‘Miss Vaporetto 2022’

Prenotazioni alla cena finale presso Avis Spoleto, via F.lli Cervi 19-21