Cineforum “Lavoro – Immigrazione – Legalità” Proiezione del documentario Partire e Ripartire Giovedì 18 dicembre 2025 – ore 21:00 Cinema Sala Frau – Spoleto Nell’ambito del percorso “Umbria Legale e Sicura – Cineforum Lavoro Immigrazione Legalità”, iniziativa regionale dedicata alla riflessione sui temi della legalità nel lavoro, dell’inclusione e del contrasto allo sfruttamento dei migranti attraverso il linguaggio del cinema, giovedì 18 dicembre si terrà a Spoleto, presso la Sala Frau, la proiezione del film documentario Partire e Ripartire, realizzato dai progetti SAI di Spoleto e Castel Ritaldi. La serata si aprirà alle ore 20:30, con una tisana e biscotti offerti dai ragazzi della Fattoria Sociale, momento di accoglienza che precederà l’inizio dell’incontro ufficiale. Alle ore 21:00 sono previsti i saluti istituzionali e la presentazione del film a cura degli autori (Jacopo Fioretti e Massimo Balducci – registi; Tania Gobbato – arteterapeuta; Yusef Buonfigli – mediatore culturale). Seguirà la proiezione del documentario (durata 34 minuti), dedicato al tema del ripartire come esperienza personale e collettiva delle donne coinvolte nei percorsi di accoglienza. Parteciperanno all’evento:  Andrea Sisti, Sindaco di Spoleto  Eleonora Bigi, Responsabile Sezione Immigrazione Regione Umbria  Fabio Branco, Borgorete Soc. Coop.  Carlo Di Somma, Confcooperative Umbria  Silvia Antonelli, Caritas Diocesana Spoleto-Norcia  Valter Puliti, Esperto politiche del lavoro  Moussa Doumbia, Community mobilizer ULS Saranno inoltre presentate testimonianze di esperienze imprenditoriali locali, a cura di:  Serenella Banconi, Il Cerchio Cooperativa Sociale  Marco Pennacchi, Fattoria Sociale Coop. Agricola e Sociale A moderare l’incontro sarà Fabio Branco. L’evento è gratuito e rientra nel programma del Cineforum “Umbria Legale e Sicura”, un ciclo regionale che utilizza il cinema come strumento di dialogo e sensibilizzazione sui temi del lavoro, dell’immigrazione e della legalità.