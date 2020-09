Ciclismo, il Giro d’Italia femminile attraverserà Spoleto e Campello sul Clitunno lunedì 14 settembre

Tutte le info utili. Come cambia la circolazione

(DMN) – lunedì 14 settembre, la quarta tappa del Giro Rosa, ovvero il Giro Ciclistico d’Italia Femminile Internazionale, attraverserà le città di Campello sul Clitunno e Spoleto. Le cicliste partiranno da Assisi per raggiungere Tivoli e dopo dopo 21 km di gara, intorno le 12, provenienti da Trevi, ebtreranno nel territorio comunale di Campello sul Clitunno percorrendo la Flaminia vecchia. Successivamente entreranno nel Comune di Spoleto. Dopo aver attraversato la frazione di Cortaccione, il gruppo rosa raggiungerà via Flaminia, piazza Garibaldi (12.30 circa) e salirà verso il centro storico da via Anfiteatro, fino raggiungere viale Matteotti per tornare sulla Flaminia e proseguire verso Arrone.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Spoleto l’ordinanza dirigenziale n. 155 in cui si dispone:

Il giorno 14 settembre 2020 dalle ore 09,30 alle 14,00 e comunque fino al termine della manifestazione sportiva, è vietata la sosta con l’obbligo della rimozione nelle seguenti aree ubicate nelle vie e piazze di seguito elencate:

• Via della Spina (Cortaccione) ambo i lati.

• Via Flaminia ambo i lati tutta.

• Piazza Garibaldi area lato Farmacia – area antistante negozio “Wind 3” – area antistante “Auditorium – Baretto”.

• Via Anfiteatro.

• Via Cecili ambo i lati.

• Via Cecili area antistante Piazza Torre Dell’Olio” (ex ristorante cinese”).

• Via Pierleone.

• Via Vaita S. Andrea.

• Largo Gigli.

• Via Filitteria.

• 2Via Walter Tobagi.

• Piazza della Libertà tutta.



Il giorno 14 settembre 2020 la circolazione veicolare è sospesa dalle ore 11,30 fino al termine del passaggio della gara ciclistica, lungo il percorso cittadino e precisamente nelle vie e piazze di seguito elencate:

Loc. Cortaccione dal distributore “Tamoil” Via della Spina fino all’intersezione con Via Sandro Pertini – Via Sandro Pertini direzione Spoleto – Via Flaminia – Largo Jones – Via Flaminia – Piazza della Vittoria – Piazza Garibaldi – Via

Anfiteatro – Largo Fratti – Via Cecili – Via Pierleone – Via Vaita S. Andrea – Largo Gigli – Via Filitteria – Via Walter Tobagi – Corso G. Mazzini – Piazza della Libertà – Viale Matteotti fino all’intersezione con S.S. n°3 Flaminia.

