Ciao Stelvio

  • Redazione
  • Ottobre 19, 2025
  • CRONACA
    • Spoleto piange la scomparsa di Stelvio Gauzzi. Una dipartita improvvisa che ha lasciato la città senza parole.

    Stelvio, noto Dj, esponente di Confartigianato ed impegnato nella Protezione Civile con il CISOM, è deceduto sabato pomeriggio a seguito di un malore.

    Se ne và un uomo benvoluto da una città intera, un amico di tutti, una persona sempre disponibile per il prossimo, con cui era sempre un piacere scambiare due parole.

    Alla famiglia le più sincere condoglianze della redazione.

    I funerali si terranno martedì, alle 15, nella chiesa di San Filippo.

    Commentiultimi pubblicati

