Inizieranno entro la fine di giugno i lavori per il rifacimento del Palazzetto dello Sport di viale Martiri della Resistenza, che comporteranno la demolizione dell’impianto e la costruzione di una nuova struttura sportiva.

Per ‘salutare’ il Palavecchio la ASD Blubasket Spoleto, con il patrocinio del Comune di Spoleto, ha organizzato per il 16 giugno una iniziativa aperta a tutti coloro che, nel pomeriggio e nella serata di domenica, vorranno testimoniare con la propria presenza l’attaccamento ad un luogo in cui sono cresciute generazioni di ragazze e ragazzi spoletini e che ha visto scrivere pagine importanti della storia sportiva della città.

A partire dalle ore 15.00 e fino alle ore 18.00 è in programma “Basket giovani”, durante il quale giocheranno i ragazzi più giovani delle squadre di pallacanestro, mentre dalle ore 18.00 alle 20.00 l’appuntamento sarà con “Volley all inclusive” dedicato alla pallavolo e aperto a tutti gli appassionati che vorranno partecipare.

La chiusura della giornata sarà con “Basket old stars” quando, dalle 20.00 alle 22.00, si sfideranno, in quella che sarà a tutti gli effetti l’ultima partita all’interno del Palavecchio, le vecchie glorie che hanno fatto la storia del basket spoletino e non solo.

L’appuntamento del 16 giugno sarà l’ultimo di una lunghissima serie di eventi sportivi ospitati in cinquanta anni, dal 1974 al 2024, nel Palazzetto dello Sport di viale Martiri della Resistenza, un modo per salutare il vecchio impianto in attesa di dare il benvenuto al nuovo. Grazie infatti al finanziamento ottenuto attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) tra il 2024 e il 2026 verranno effettuati gli interventi sia di demolizione e ricostruzione del Palazzetto.

I primi lavori, che inizieranno entro la fine del mese, riguarderanno la rimozione delle parti esterne in amianto del Palazzetto dello Sport, intervento propedeutico alla successiva fase di demolizione.