Ciao Maestro

La redazione di Due Mondi News apprende con profonda tristezza la scomparsa di Elio Clero Bertoldi, figura di riferimento nel panorama giornalistico umbro e italiano.

Maestro di giornalismo e di signorilità, Bertoldi ha rappresentato un esempio autentico per intere generazioni di cronisti, distinguendosi non solo per la qualità del suo lavoro, ma anche per l’eleganza dei modi e il rispetto verso la professione. Uomo di grande cultura, ha saputo coniugare rigore e sensibilità, lasciando un segno indelebile in chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui.

Sempre garbato e disponibile, non ha mai fatto mancare il suo sostegno ai colleghi più giovani, offrendo consigli preziosi e incoraggiamenti sinceri, con quella discrezione che contraddistingue i veri maestri.

Alla famiglia, agli amici e a tutta la stampa umbra giungano le più sentite condoglianze per la perdita di un autentico maestro, la cui eredità professionale e umana continuerà a vivere nel lavoro e nei valori di chi ne ha seguito l’esempio.

il cordoglio della Regione

La presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e la Giunta regionale, insieme alla portavoce Anna Mossuto e alla redazione dell’Agenzia Umbria Notizie esprimono cordoglio per la scomparsa di Elio Clero Bertoldi, figura di riferimento del giornalismo umbro.

Professionista rigoroso e appassionato, Bertoldi ha attraversato oltre mezzo secolo di informazione, dalla carta stampata alla televisione, seguendo con competenza e continuità la cronaca, lo sport e i principali fatti del territorio.

Per generazioni di giornalisti è stato un punto di riferimento: un collega autorevole, sempre disponibile al confronto, capace di coniugare esperienza, curiosità e senso della notizia.

Di lui restano il tratto umano, la gentilezza, l’educazione e quella naturale signorilità che ne hanno fatto una presenza stimata e riconosciuta da tutti.

Alla sua famiglia e ai suoi cari va il pensiero e la vicinanza in questo momento di dolore.

Il cordoglio dell’USSI