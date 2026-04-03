Ciao Maestro

La redazione di Due Mondi News apprende con profonda tristezza la scomparsa di Elio Clero Bertoldi, figura di riferimento nel panorama giornalistico umbro e italiano.
Maestro di giornalismo e di signorilità, Bertoldi ha rappresentato un esempio autentico per intere generazioni di cronisti, distinguendosi non solo per la qualità del suo lavoro, ma anche per l’eleganza dei modi e il rispetto verso la professione. Uomo di grande cultura, ha saputo coniugare rigore e sensibilità, lasciando un segno indelebile in chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui.
Sempre garbato e disponibile, non ha mai fatto mancare il suo sostegno ai colleghi più giovani, offrendo consigli preziosi e incoraggiamenti sinceri, con quella discrezione che contraddistingue i veri maestri.
Alla famiglia, agli amici e a tutta la stampa umbra giungano le più sentite condoglianze per la perdita di un autentico maestro, la cui eredità professionale e umana continuerà a vivere nel lavoro e nei valori di chi ne ha seguito l’esempio.
il cordoglio della Regione
La presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e la Giunta regionale, insieme alla portavoce Anna Mossuto e alla redazione dell’Agenzia Umbria Notizie esprimono cordoglio per la scomparsa di Elio Clero Bertoldi, figura di riferimento del giornalismo umbro.
In occasione del funerale di Mario Mariano, un altro punto di riferimento del nostro giornalismo, volle rendere partecipi i colleghi più vicini della malattia con cui ha convissuto negli ultimi anni, con coraggio e continuando a lavorare e ad occuparsi delle cronache sportive e di quelle tradizionali e storiche che tanto amava.
Questo non allevia il dolore per la scomparsa, a 80 anni, di Elio Clero Bertoldi, un altro pezzo di storia del giornalismo umbro, di cui è stato per decenni autorevole rappresentante seguendo cronaca Nera, Giudiziaria, Sport in maniera puntuale e con stile, passione e rigore, lavorando per quotidiani come La Nazione, Il Corriere dell’Umbria e a livello nazionale da corrispondente de Il Giornale e del Corriere dello Sport. Nato a Todi nel 1946, Elio Clero è stato anche volto televisivo di Teleumbria e Retesole, dove per lunghi anni ha condotto con competenza e professionalità tg e trasmissioni sportive. Ha fatto anche parte per anni del Direttivo dell’Ussi in qualità di Consigliere, dando al nostro Gruppo un importante contributo in termini di rigore, credibilità e amore per la professione. Ha fatto parte di quel gruppo di giornalisti che raccontarono le cronache dell’epoca d’oro del Perugia dei Miracoli, aveva inoltre una grande passione per l’arte, la storia e la cultura, che fino alla fine ha continuato a diffondere anche attraverso i social, dimostrandosi sempre al passo con i tempi. I funerali si terranno martedì 7 aprile alle 11 nella chiesa parrocchiale di Ponte San Giovanni, la camera ardente da sabato 4 a lunedì 6 presso la casa funeraria Arof di Ponte San Giovanni.
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