Ciao “Lalle”, Spoleto piange Walter Ponti

È con profondo dolore che la comunità di Spoleto piange la scomparsa di Walter Ponti. Punto di riferimento per i giovani di Spoleto, figura storica ed indimenticabile per il mondo del volley umbro e non solo (fu vice di Carmelo Pittera ai tempi della Olio Venturi Spoleto in serie A2), Walter Ponti è stato professore di educazione fisica e allenatore di pallavolo.

Il cordoglio del sindaco Andrea Sisti

“Spoleto perde un educatore, un professionista, un riferimento positivo per generazioni di ragazzi e ragazze che hanno vissuto attivamente il mondo della pallavolo. Walter Ponti, che tutti amichevolmente, anche come segno di sincero e profondo affetto, chiamavano “Lalle“, ha dedicato la sua vita all’insegnamento, non solo scolastico, riuscendo ad essere sempre in costante sintonia con i tanti giovani con cui negli anni ha avuto l’opportunità di vivere momenti importanti della loro crescita. Insieme ai ricordi, bellissimi, che uniscono oggi tanti spoletini e tante spoletine, di Walter Ponti rimarrà sempre l’esempio della sua umanità, della sua infinita e serena disponibilità. Come amministrazione comunale ci uniamo al dolore della famiglia, esprimendo le più sincere condoglianze alla moglie Giuseppina e alla moglie Silvia“.