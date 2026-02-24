Ciamarra cuore spoletino e panchina azzurra: «Spoleto è il luogo da dove sono partito»

Spoleto torna protagonista sulla scena sportiva nazionale e internazionale. Lo spoletino Roberto Ciamarra, classe 1982, è il nuovo vice allenatore della Nazionale italiana maschile di pallavolo al fianco del commissario tecnico Ferdinando De Giorgi.

Un traguardo prestigioso che riporta il nome della città del Festival dei Due Mondi al centro della grande pallavolo azzurra.

Il percorso di Ciamarra parte proprio da casa. Muove i primi passi tra il 2005 e il 2008 con la Monini Spoleto (Serie C e B2), per poi intraprendere un cammino in costante ascesa: CLT Terni (B1), Cortona Volley (B1), Gherardi Svi Città di Castello (A2), Altotevere Città di Castello (A1), fino all’approdo nella massima serie con Modena e Trento.

Un curriculum costruito con competenza e dedizione, che lo ha visto protagonista in piazze di primissimo piano della SuperLega come Modena – nelle stagioni Parmareggio, DHL e Azimut – e Trentino Volley, prima del ritorno sotto la Ghirlandina.

Oggi è assistente allenatore del Valsa Group Modena, nello staff guidato da Alberto Giuliani (l’altro assistente è Marco Lionetti, vice allenatore della Monini Marconi Spoleto dal 2018 al 2019).

Ciamarra porta con sé un bagaglio internazionale di altissimo livello. È stato scoutman della Nazionale slovena (2015-2016) e della Nazionale tedesca (2017), ma soprattutto match analyst della Francia campione olimpica ai Giochi di Olimpiadi di Tokyo 2020, lavorando al fianco del commissario tecnico Andrea Giani.

Nel suo palmarès figurano inoltre Medaglie d’Oro in European League e World League, Scudetti, Coppe Italia e Supercoppe Italiane, oltre allo storico oro olimpico.

Un profilo tecnico di altissimo livello che ora si mette al servizio dell’Italia.

Raggiunto telefonicamente da Due Mondi News, Ciamarra ha raccontato con emozione il momento che sta vivendo:

“Innanzitutto c’è grande orgoglio perché la chiamata della Nazionale italiana è qualcosa che non si può rifiutare. La sto vivendo con grande emozione perché di fronte avremo un’estate bella, piena di impegni, con l’appuntamento principale che sarà l’Europeo, che si giocherà in Italia e ancora più nello specifico il girone verrà giocato qui a Modena.

Quindi per me è proprio una sintesi dei miei ultimi 13-14 anni di vita: ritornare in estate, sul finire dell’estate, qui a Modena con i colori azzurri è qualcosa che non avevo previsto potesse capitare, quindi sono estremamente felice.

E poi l’altro dato che voglio sottolineare, perché per me è molto importante, è che oggi pensare di far parte e di stare sulla panchina dell’Italia mi permette con lucidità di riconoscere il luogo da dove sono partito, che è Spoleto. Gli anni che ho vissuto a Spoleto, prima da tifoso, da piccolo tifoso negli anni ’90, un giovincello di 7-8 anni: andavo a vedere le partite che a quell’epoca poi si giocavano anche a Perugia, della Serie A, ma in ogni caso anche ai tempi della Serie A2.

Mi fa improvvisamente ritornare alle origini e le origini sono state vissute proprio con una spensieratezza nei confronti della pallavolo: il tifo, il piacere di vedere questi omoni che giocavano. La pallavolo che ho vissuto fin da piccolo mi ha permesso di incamerare esperienze, di vedere tante cose che mi sono portato dietro e che mi porto tuttora dietro.

Per cui Spoleto per me è stata un momento, un’epoca felicissima e tra l’altro spero che in futuro anche la pallavolo spoletina torni nei palcoscenici che merita.

Ci sono quindi questi due sentimenti: da un lato l’enorme piacere e orgoglio di far parte della Nazionale italiana e dall’altro il ritorno alle origini come pensiero da cui ripartire.”

Parole che raccontano non solo la crescita di un professionista, ma il legame profondo con la propria terra.

Per Spoleto si tratta di un motivo di grande orgoglio. Dalle tribune da bambino alla panchina della Nazionale italiana: la storia di Roberto Ciamarra è il simbolo di come passione, studio e lavoro possano trasformare un sogno in realtà.

E mentre l’Italia si prepara a un’estate azzurra ricca di impegni, sotto rete ci sarà anche un po’ di Spoleto.

Immagine in evidenza fornita da Roberto Ciamarra