Il comunicato stampa del gruppo Insieme per Spoleto

Ci siamo stancati delle promesse, visti soprattutto i precedenti.

Non possiamo non vedere che la Cardiologia di Spoleto è in una situazione drammatica: 4

medici presenti a turno dalle 8 alle 20, tutti giorni (no notti e no reperibilità), che effettuano

visite ambulatoriali e consulenze al pronto soccorso e ai reparti.

Di notte, in caso di necessità, viene contattato il cardiologo di guardia a Foligno: non serve

essere dei luminari per comprendere che le visite non sempre possono essere gestite

telefonicamente, per cui a volte (spesso) per effettuare consulenze occorre attivare l’ambulanza

che porti il paziente a Foligno e, se non necessita di ricovero, lo riporti a Spoleto.

Il disagio per gli operatori e per i cittadini è notevole, i costi (se se ne volesse fare una

questione economica) eccessivi.

Nel corso degli anni sono state presentate diverse proposte che sostanzialmente possono

essere riassunte in una: a Foligno dovrebbe andare la parte acuta (emodinamica con

coronarografie e angioplastiche – seguendo un modello che nel corso degli anni si è

dimostrato “vincente” – ed elettrofisiologia (impianto di pacemaker), a Spoleto la gestione

della cronicità (scompenso cardiaco con posti letto dedicati e riabilitazione cardiovascolare).

L’attuale situazione scoraggia chiunque dall’accettare un posto di lavoro a Spoleto dove si fa

attività ambulatoriale di I livello, neanche tutta, senza effettuare esami minimamente più

complessi.

Se l’ospedale di Spoleto fa parte della rete di emergenza urgenza ed è classificato (in base al

Piano sanitario regionale) come DEA di I livello deve necessariamente avere, come

caratteristiche: la presenza di PS, Rianimazione e Cardiologia; questa terza gamba non esiste, in

quanto non esiste un reparto e non c’è la presenza h24 di un cardiologo.

Invece della barzelletta del reclutamento dei pensionati, invece delle vane promesse, perché la

Direzione Generale della USL 2 non costituisce un pool unico di cardiologi che ruotino nei due

ospedali? Questo assicurerebbe a Spoleto la presenza di un cardiologo h24 e potrebbe portare

creazione di un reparto dedicato agli scompensati (che sono in numero sempre crescente).

Crediamo che si sia già perso troppo tempo, e tempo non ce n’è più.



Paolo Piccioni

Giancarlo Cintioli