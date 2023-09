Ci scrive ancora il pastore Costantino Paolantoni da Roccanolfi

Stavolta chiede un riconoscimento direttamente al Presidente della Repubblica

di Manuele Fiori

In questi giorni ci è tornato a trovare il nostro amico e pastore Costantino Paolantoni che ne ha scritta una delle sue, direttamente dalla sua “base logistica” di Roccanolfi di Preci.

Stavolta il destinatario della missiva è il primissimo cittadino della nostra nazione, il Presidente Sergio Mattarella.

Costantino, simpatico amico degli amici e noto ormai per la sua gratitudine, vuole ringraziare nuovamente tutto il Comando della stazione dei Carabinieri di Preci (in primis, nella persona del Maresciallo Rocco Guerriero), per tutti gli aiuti e la vicinanza che gli mostrano portando dei viveri al bestiame direttamente nella “capanna” dove anche lui e suo figlio Pietro dormono molto spesso per non lasciare soli gli animali.

“Queste persone devono essere medagliate al petto perché se lo sono meritate” la sua diretta e schietta richiesta. Ovviamente, la lettera, è firmata. Chissà che la sua tenacia non ottenga ancora qualcosa?