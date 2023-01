“Christmas Carol” a Castel Ritaldi e “Arrivo della Befana” a Colle del Marchese

Ancora un evento per il Natale a Castel Ritaldi, questa volta itinerante: ad attenderci il 5 gennaio alle ore 18.30 presso il chiostro di Santa Marina, è il coro polifonico del Teatro San Carlo di Foligno, diretto da Michele Pelliccia e coordinato da Giacomo Nappini Casuzzi. Canti e carole di natale saranno al centro dell’ emozionante spettacolo musicale da non perdere.

A seguire, a Colle del Marchese a partire dalle ore 20.00 gli appuntamenti natalizi saranno chiusi dall’arrivo della befana che come ogni anno premierà le letterine più belle, in tema con il fil rouge che caratterizza Castel Ritaldi Paese delle Fiabe, ovvero la promozione della lettura e della scrittura.