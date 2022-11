Christian Lolli in Moto3 anche nel 2023

Il rider del Moto Club Spoleto e del Cecchini Racing Team pianifica la prossima stagione nel Campionato Italiano Velocità

É stato un giorno di festa a Spoleto quello di sabato 26 novembre, Christian Lolli, rider del Moto Club Spoleto, e il Cecchini Racing Team hanno celebrato infatti la stagione appena conclusa, gettando allo stesso tempo, le basi per il prossimo campionato. Lolli, nel 2022 al secondo anno nella difficile e super competitiva Moto3, ha disputato una stagione soddisfacente chiudendo in quinta posizione nella generale conquistando anche il suo primo podio di carriera in occasione di gara 2 a Vallelunga – Anche il prossimo anno sarò al via nel Civ nella categoria Moto3 – ha dichiarato Lolli – guiderò ancora per il Cecchini Racing Team, squadra con cui mi sono trovato benissimo! Il campionato che si è chiuso da qualche settimana è andato bene, tanto che le mie prestazioni, gara dopo gara, sono migliorate, nel 2023 partiamo per vincere ma in questo giorno speciale desidero ringraziare ovviamente il team, il moto club e tutti coloro che mi supportano – Ora, per misurare la maturità agonistica di Lolli, non resta che aspettare il week end del 15/16 Aprile quando, dal circuito di Misano, scatterà il Campionato Italiano Velocità edizione 2023!