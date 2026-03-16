Choco Italia arriva in Umbria. La manifestazione a Spoleto dal 19 al 22 marzo

Sarà piazza Garibaldi, a Spoleto, ad accogliere la quarta tappa dell’anno di Choco Italia. In programma da giovedì 19 a domenica 22 marzo, la fiera del cioccolato artigianale e delle dolcezze italiane resterà aperta ininterrottamente dalle ore 10 a mezzanotte, con ingresso libero e gratuito.

Organizzata dall’Associazione Italia Eventi, la manifestazione ha ottenuto il patrocinio del Comune di Spoleto, dell’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi e dell’Associazione The Chocolate Way.

Per la prima volta in Umbria, il progetto itinerante Choco Italia dal 2021 accende i riflettori sul cioccolato artigianale e sulla sua filiera. L’obiettivo è promuovere un’informazione corretta al consumatore finale, creando le occasioni affinché sia possibile dialogare direttamente con artigiani, produttori ed esperti del settore. Spoleto è uno dei borghi più belli della regione e si distingue per aver ottenuto il riconoscimento EMAS, entrando di diritto nella lista dei Comuni virtuosi in materia di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile.

“Eventi come Choco Italia rappresentano un’importante opportunità per valorizzare il centro storico e rafforzare l’attrattività di Spoleto, offrendo allo stesso tempo momenti di qualità e partecipazione per cittadini e visitatori – ha spiegato l’assessore Giovanni Angelini Paroli – Si tratta di una proposta capace di valorizzare l’artigianato gastronomico italiano e allo stesso tempo animare uno degli spazi più significativi del nostro centro storico. Iniziative come questa, con un’attenzione particolare rivolta alle attività educative e alla solidarietà, rappresentano un’importante occasione di promozione per il territorio”.

“Da anni ci accompagnano in giro per l’Italia esperti maestri perugini del cioccolato, siamo davvero contenti di essere riusciti a fare tappa in Umbria, nella meravigliosa Spoleto. D’altronde partiamo nel giorno della Festa del papà, occasione perfetta per una passeggiata golosa in compagnia di tutta la famiglia. Un risultato ottenuto anche grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale. Se centrali per Choco Italia sono le attività laboratoriali che ruotano attorno al mondo del cioccolato, a conquistare il grande pubblico è sempre il mercatino che riunisce tante regioni del centro sud Italia – e non solo – proponendo una passeggiata nel gusto e tra le eccellenze dei nostri territori, tra cioccolato e dolci tipici”, sottolinea il presidente di Italia Eventi, Giuseppe Lupo.

Il programma di Choco Italia a Spoleto

Al centro di Choco Italia vive un mercatino ricco di artigiani e di produttori, aperto e fruibile tutti i giorni dalle ore 10 a mezzanotte. È attorno ad esso che si sviluppano, ogni volta, diverse iniziative adatte a grandi e piccini con in comune la passione per il cioccolato.

La Fabbrica culturale europea del cioccolato itinerante è attiva tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 20. Gestita dai maestri perugini del cioccolato, sono tre le iniziative a cui è possibile prendere parte. L’attività laboratoriale “La storia, le origini del cacao e le fasi di produzione dalla fava di cacao alla tavoletta di cioccolato” è atteso dai bambini e dai ragazzi degli Istituti scolastici locali, disponibile anche per tutti i visitatori della fiera nell’arco dell’intera giornata.

“Diventa cioccolatiere per un giorno” rappresenta un’esperienza unica attraverso le fasi della lavorazione del cacao fino alla realizzazione di una tavoletta personalizzata, mentre “Nonni e nipotini: un mondo di cioccolato”, attività disponibile nel pomeriggio alle ore 17, alle ore 18 ed alle ore 19, è l’appuntamento dolcissimo dedicato ai nonni ed alla relazione con il cioccolato e i loro nipotini.

L’associazione Italia Eventi aderisce, inoltre, a The Chocolate Way. Una rete internazionale che celebra la cultura, la tradizione e la storia del cioccolato in Europa, mettendo in collegamento i distretti storici del cioccolato di alta qualità.

Il Teatro Nazionale di Burattini di Mauro Apicella proporrà tutti i giorni, dalle ore 10 alle ore 22, più spettacoli dal vivo con Pulcinella e i burattini adatti a tutta la famiglia.

La Sana Merenda: mangiar bene e far del bene

Si rinnova, anche per il 2026, l’impegno volto alla solidarietà ed alla sana e corretta alimentazione di Choco Italia. L’iniziativa “La Sana Merenda” propone la degustazione di pane fresco locale accompagnato da una crema spalmabile artigianale realizzata con la nocciola di Giffoni IGP. Il ricavato sarà devoluto all’Associazione Il sorriso di Teo di Spoleto.

I prodotti e le eccellenze di Choco Italia a Spoleto

Cinque le regioni italiane protagoniste del mercatino di Choco Italia a Spoleto. Oltre a realtà locali e perugine con dolci sfere al fondente, al pistacchio, ai frutti rossi e le praline in vari gusti, non farà mancare le sue dolcezze il Piemonte con una interessante cioccolateria. Il Molise, invece, arriverà con il suo carico di cioccolato artigianale, tra cui cremini, praline e dolci tipici molisani.

Campani i dolci della tradizione, nonché i cioccolatini, i torroni e tante tipologie di frutta disidratata. Immancabili la nocciola di Giffoni IGP ed il croccante preparato al momento, noci e mandorle, anche caramellate. Golosissimi i cremini colorati, i cioccolatini cremosi con ripieni diversi, tra cui alla Strega di Benevento e alla mela Annurca, ed il cioccolato grezzo senza zuccheri aggiunti. Tante le varietà di miele proveniente da apicoltura biologica. Per la Calabria terrà banco l’inimitabile liquirizia.

Info: 338.6157844 – 380.1863475