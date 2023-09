Chiusura Ostetricia e Ginecologia all’ospedale di Spoleto, Thomas De Luca (M5S) presenta interrogazione a risposta urgente

“La giunta Tesei sta procedendo senza il parere del Ministero della Salute”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Oggi il consigliere regionale e portavoce del Movimento 5 Stelle Umbria, Thomas De Luca, ha presentato un’interrogazione a risposta immediata in consiglio regionale riguardante una questione di fondamentale importanza per le comunità di Foligno e Spoleto e per la salute dei cittadini umbri. “Abbiamo richiesto delucidazioni sulla delibera 1182 dell’11 novembre 2022 preadottata dalla giunta regionale con cui veniva sancita la chiusura del Punto Nascite di Spoleto e disposto il cosiddetto Terzo Polo ospedaliero – ha dichiarato Thomas De Luca – e l’assessore Coletto ha confermato che il Ministero della Salute non ha ancora espresso alcun parere positivo sulla proposta.

Ci troviamo di fronte a una notizia che ha del clamoroso. Si sta procedendo all’attuazione della delibera ‘preadottata’ anche se questa non solo non è stata approvata dall’assemblea legislativa, come disposto dalla legge e dallo Statuto, ma neanche dal Ministero. È palese che la giunta Tesei non ha il coraggio di portare questa scelta in aula perché sa di non avere i numeri per approvarla” conclude il consigliere regionale e coordinatore del M5S Umbria.



Thomas De Luca consigliere regionale Movimento 5 Stelle Umbria