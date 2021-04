Chiusura filiale Banco Desio, il parere di SiAmo Castel Ritaldi

“Quando si diventa grotteschi”

Quando si diventa grotteschi.

Anche il Banco Desio (ex Banca Popolare di Spoleto) lascia questo territorio. Il disagio è forte per tutti. Il commerciante che deve versare l’incasso. Il pensionato che deve pagare la bolletta. Lo studente che ha bisogno di un po’ di liquidità. La necessaria spesa settimanale. Il bonifico “al volo” al fornitore. Etc etc… Insomma una crepa difficile da colmare.

Sebbene sia il segno dei tempi. In questo periodo di pandemia e in comunità, come la nostra, dove non tutti sono così “digitali”, dove la digitalizzazione a volte è più un impresa che un’agevolazione, si lascia un terreno dove oggi non si fa più profitto.

E l’entità locale più vicina al cittadino, il Comune di Castel Ritaldi, che fa? In pratica nulla. Fa sorridere uscire oggi con un articolo, quando si sa che le scelte sono già state prese da tempo, per rabbonire il cittadino, quando ci si è lasciati sfuggire due mesi fa Banca Intesa San Paolo senza nemmeno ottenere un bancomat.

Ne serve chiamare a cose fatte l’opposizione che forse andava coinvolta molto prima per intavolare una trattativa serrata con la controparte dato che non possiamo pensare che di questa chiusura si sappia solo ora.

Maldestramente poi si cerca di dare la colpa genericamente a quelli di prima senza dire per cosa e perché. Un tempo si lottava anche per un piccolo presidio postale rimasto nell’arroccata Castel Ritaldi. Oggi basta un post su facebook, anche mal scritto, o un articolo dove ci si indigna per mettersi la coscienza a posto. E così anche questa perdita passerà in sordina.

Non funziona così. Almeno un bancomat deve rimanere. Doveva rimanere per Banca Intesa San Paolo e così non è stato, deve rimanere per il Banco Desio, la celebre Ex Banca Popolare di Spoleto.

Bisogna dare uno spazio per un bancomat localizzato necessariamente alla Bruna. Il resto sono chiacchiere.

Gruppo SiAmo Castel Ritaldi