Chiusa con successo la rassegna Lezioni di Strada 2023

Ultimo appuntamento nella ex Chiesa di Sant’Agata con la scrittrice Vanessa Roghi

Si è chiusa tra l’entusiasmo e l’interesse di studenti e insegnanti la seconda edizione della rassegna “Lezioni di strada. Letture spaziali”. L’ultimo appuntamento dell’iniziativa è stato dedicato alla cultura della formazione e si è tenuto nella ex chiesa di Sant’Agata presso il Museo archeologico nazionale e teatro romano di Spoleto con la scrittrice Vanessa Roghi che ha conversato con gli studenti e con il pubblico sul tema “La grammatica della fantasia” partendo dalle filastrocche di Gianni Rodari. “Rodari si avvicina alla poesia attraverso le avanguardie – ha detto la scrittrice e studiosa Vanessa Roghi – l’ermetismo e il surrealismo in primo luogo. Poi, per caso, inizia a scrivere filastrocche per bambini e dell’ermetismo prende l’attenzione alla parola più che al verso, dal surrealismo le tecniche che poi racconterà nella Grammatica della fantasia. Le sue filastrocche, insomma, sono l’espressione delle avanguardie tanto quanto lo è la poesia del suo tempo”.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con il Museo archeologico nazionale e teatro romano di Spoleto, Associazione culturale Teodelapio, Associazione Amici di Spoleto. La rassegna è realizzata con il supporto del Comune di Spoleto e Comune di Campello sul Clitunno, con il sostegno di Meccanotecnica Umbra, Regione dell’Umbria, Fondazione Monini, Fondazione Giulio Loreti.

Vanessa Roghi è storica e autrice di programmi di storia per Rai Tre. Bodini Fellow presso l’Italian Academy della Columbia University (2020-2021), è una ricercatrice indipendente. Per Laterza ha pubblicato La lettera sovversiva. Da don Milani a De Mauro, il potere delle parole (2017), Piccola città. Una storia comune di eroina (2018), Lezioni di Fantastica. Storia di Gianni Rodari (2020) e Il passero coraggioso. Cipì, Mario Lodi e la scuola democratica (2022).

L’iniziativa era il quarto ed ultimo appuntamento della seconda edizione della serie di incontri sul territorio con scrittori ed intellettuali dal titolo “Lezioni di strada” che ha visto anche la partecipazione a Spoleto di Edoardo Albinati il 27 luglio scorso sul tema di “Via dalla pazza folla” nel quartiere di case popolari in Viale Marconi, di Lorenzo Pavolini il 3 agosto scorso sul tema del “Nelle tracce del lupo” a Monteluco di Spoleto e di Silvio Perrella a Campello sul Clitunno il 27 settembre sul tema del “Fluire della poesia”.

La rassegna “Lezioni di strada”, ideata da Serafino Amato con la direzione scientifica di Lorenzo Pavolini e la collaborazione di Antonella Manni, ha come madrina Dacia Maraini e vede i protagonisti delle lezioni di strada arrivare nei borghi, nelle frazioni e nei luoghi caratteristici della città e del comprensorio a bordo di un furgone bianco con stendardo che riporta il titolo dell’iniziativa e che è coprotagonista della manifestazione. Della carovana fa parte anche una libreria ambulante con testi selezionati dai relatori. Gli ospiti soggiornano sul territorio per due o tre giorni per visitare i monumenti principali della città e compiere escursioni sul territorio.

Fino all’11 novembre 2023 è in visione presso il Museo archeologico nazionale e teatro romano di Spoleto, la video intervista di Dacia Maraini con Lorenzo Pavolini, registrata il 13 maggio 2023 in occasione della inaugurazione della mostra fotografica “Dacia Maraini. Viaggi nel mondo” a cura di Serafino Amato (visitabile dal giovedì alla domenica).