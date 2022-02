Chiesto dal Gruppo consiliare del PD un Consiglio Comunale straordinario sui drammatici fatti ucraini

La richiesta del Consigliere Cesaretti



Il Consigliere Federico Cesaretti a nome del Gruppo consiliare del Pd ha chiesto di indire in tempi rapidi un Consiglio comunale straordinario per trattare i temi legati agli eventi che in queste ore stanno drammaticamente interessando l’Ucraina.





L’appello nasce dalla volontà espressa dal Partito Democratico regionale di portare all’attenzione di tutti i consigli comunali, provinciali e regionale una questione che investe l’intera comunità europea con ripercussioni economiche, politiche e sociali di enorme portata.





Così una nota stampa del Partito Democratico di Spoleto.