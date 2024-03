Chiara Coricelli premiata in Senato

Il sindaco Andrea Sisti si congratula con la Presidente e AD dell’azienda Pietro Coricelli

“Mi congratulo con Chiara Coricelli per l’importante riconoscimento ricevuto ieri in Senato, a Palazzo Giustiniani. Il premio “DivinaMente Donna”, ottenuto nella categoria Imprenditrice di Eccellenza, è un’ulteriore dimostrazione della professionalità che sta continuando a dimostrare come Presidente e AD dell’azienda olearia Pietro Coricelli”.​

Con queste parole il sindaco Andrea Sisti, in occasione della Giornata internazionale della Donna, ha espresso le congratulazioni dell’amministrazione comunale “per quello che ritengo possa essere un esempio per tante ragazze e donne che vivono il proprio percorso lavorativo, qualunque esso sia, con impegno e sacrificio.

Oggi che celebriamo il valore della lotta per i diritti delle donne, che ribadiamo l’importanza dell’uguaglianza di genere, che non dimentichiamo quanta strada c’è ancora da fare per far sì che venga riconosciuta l’indispensabilità di una piena e convinta emancipazione della donna, che passa necessariamente attraverso conquiste sociali, economiche e politiche, ricordiamoci anche che non bisogna arrendersi, che gli spazi di crescita e di espressione possono essere conquistati, che la forza delle donne è, oggi più che mai, il miglior viatico per far crescere la nostra società.

Ringrazio quindi Chiara Coricelli, che al netto del premio ricevuto, non certo il primo, sicuramente non l’ultimo, può essere fonte di ispirazione grazie al suo lavoro, alla sua abnegazione e alla sua caparbietà”.