Chiara Coricelli eletta vicepresidente del Teatro Stabile dell’Umbria. Le congratulazioni del sindaco Andrea Sisti

“Abbiamo accolto con grande soddisfazione l’elezione della nostra concittadina Chiara Coricelli a vicepresidente del Teatro Stabile dell’Umbria. A lei, al Presidente Brunello Cucinelli e a tutto il nuovo Consiglio di Amministrazione auguriamo un buon lavoro”.

Con queste parole il sindaco Andrea Sisti ha espresso l’apprezzamento dell’amministrazione comunale, a seguito dell’elezione avvenuta nel corso dell’Assemblea dei Soci del Teatro Stabile dell’Umbria, tenutasi ieri nella Sala Fiume a Palazzo Donini.

“Chiara Coricelli, nel suo ruolo di imprenditrice, ha dimostrato in più occasioni passione e lungimiranza nel sostenere iniziative di carattere culturale, manifestando una disponibilità ed un attaccamento a questa terra che non potrà che essere un elemento importante nella sua veste di vicepresidente dello Stabile dell’Umbria. Sappiamo, essendo da anni tra i soci di questa prestigiosa istituzione, quale valore culturale hanno le Stagioni Teatrali nella nostra città città come nel resto dell’Umbria. Siamo certi che il dinamismo espresso dalle persone che compongono il nuovo CdA saprà sviluppare e far crescere ulteriormente il Teatro Stabile dell’Umbria”.​