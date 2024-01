Il comunicato stampa dei consiglieri comunali dell’area di centrodestra

L’anno nuovo è iniziato con l’ennesima dimostrazione di dilettantismo prosopopeico del sindaco Sisti e dell’Amministrazione Comunale, ovvero l’esclusione della nostra città dall’organo direttivo della Conferenza dei 54 Sindaci dell’ASL2, sia di centro destra, che di centro sinistra. Mai come in questo frangente, strategico per il futuro dei servizi sanitari del territorio spoletino, sarebbe stato invece importante esserci. Mai come adesso siamo isolati dal contesto regionale e nazionale. E se Sisti è stato escluso da questa governance, non faccia ricadere la colpa sulla regione o sul centro destra, ma solo sulla sua provata incapacità di interfacciarsi con i territori vicini e di tessere accordi proficui per la nostra comunità. Continua invece con la solita prosopopea del “Non sapete chi sono io”, che ci sta appunto portando ad un progressivo ed irreversibile isolamento.

Testimonianza ne è il suo improvvido e inspiegabile attacco fatto in Consiglio Comunale ai sindaci di Foligno e Amelia, Zuccarini e Pernazza. Basta risentire il video della seduta per comprendere l’irresponsabilità del nostro primo cittadino. Come pretendi poi di ottenere sostegni e collaborazioni? Chi semina vento, raccoglie tempesta!! In uno degli ultimi Consigli Comunali, il primo cittadino si era vantato di aver “riesumato”, spalleggiato dal sindaco di Terni Bandecchi, la Conferenza in parola, ovvero quell’organismo che dovrà esprimere alla Regione i bisogni socio sanitari delle nostre comunità, soprattutto in previsione del prossimo Piano Sanitario e del successivo Piano Attuativo. In poche parole: quali servizi sanitari erogare , dove farli e come farli. Azioni di indirizzo e controllo non vincolanti, ma comunque capaci di influenzarne le scelte. Lo scorso 20 dicembre i sindaci si sono riuniti per eleggere nel proprio seno, sia i cinque membri del Consiglio di Rappresentanza, che il presidente dello stesso. Risultato finale: entrano a far parte del Consiglio i primi cittadini di Terni, Foligno, Orvieto, Trevi e Montecastrilli. Presidente il sindaco folignate Stefano Zuccarini. E Spoleto? Non pervenuto!!!! E’ mai possibile, ci chiediamo, che non ci sia stata la volontà e la capacità da parte del sindaco di mettere in campo strategie operative, confronti costruttivi, tali da evitare che la terza città dell’ASL2 restasse fuori dalla stanza dei bottoni? E’ vero che Sisti può partecipare come uditore ma, se non si è saputo imporre prima, figuriamoci ora. Non sarà mai determinante per le decisioni! Come ribadito, la sua mancata elezione, non deve imputarsi al fatto che la maggioranza dei sindaci gravitano nel centro destra, perché due dei membri del Consiglio di Rappresentanza non appartengono di certo a quest’area politica. Caro Sindaco, inutile fare il Don Chisciotte della sanità, minacciando ricorsi solo a fatti avvenuti, promettendo occupazioni che non farà mai, aizzando manifestazioni eclatanti quando i buoi sono scappati. Quando si perdono i treni importanti, come quello in discussione, che potrebbero portarci alla stazione giusta, significa che le sue parole sono solo intenzioni apparenti e non reali. A meno che non sia una strategia a perdere. Un nodo questo che, eventualmente, tornerà al pettine nel prossimo futuro. Quando magari non verrà più in tempo per rimediare.

Spoleto, lì 3 gennaio 2024

I CONSIGLIERI COMUNALI

Alessandro Cretoni Alessandra Dottarelli Sergio Grifoni Paolo Imbriani Gianmarco Profili