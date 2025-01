Che fine ha fatto il trenino turistico? Sergio Grifoni lo chiede al sindaco

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Preg.mo signor Sindaco, fino a qualche tempo fa, nei mesi caldi, era possibile notare per le vie del centro storico il passaggio di un Trenino Turistico che accompagnava le persone, soprattutto famiglie, in una escursione conoscitiva dei nostri principali monumenti e luoghi.

Le informazioni venivano date attraverso un audio guida in italiano e in inglese, utili ai passeggeri per ricevere approfondimenti su storia, leggende, curiosità della nostra città.

Il percorso durava circa cinquanta minuti ed era molto apprezzato, anche perché faceva tappa nei parcheggi sparsi qua e là per la città. I giorni di funzionamento erano di solito dal giovedì alla domenica, con corse mattutine e pomeridiane. Poi, improvvisamente, il trenino è sparito da Spoleto, per riapparire sporadicamente in altre località e comuni. Se non ricordo male, lo stesso trenino era stato acquistato inizialmente dalla ex SSIT, o Spoletina Trasporti, gestita in compartecipazione con la Provincia di Perugia, quindi con soldi anche degli spoletini. E questo prima della trasformazione del sistema dei trasporti regionale.

A tal proposito, interrogo la SV al fine di conoscere:

Se risponde a verità il fatto che il trenino in parola, stazionante per anni nei magazzini, sia stato raggiustato e venduto ad un privato ad una cifra irrisoria; Se è vero che il mezzo di che trattasi era quello di proprietà della SSIT e, eventualmente, se è previsto un ritorno economico per il Comune di Spoleto a seguito della vendita; Perché il nostro Comune non ha più usufruito dei servizi di tale veicolo turistico.

Si chiede risposta in Consiglio Comunale.-

Sergio Grifoni