Champions League, Sir Perugia-Modena 3-1, si vola a Łódź

Torniamo in Europa! La Sir Sicoma Monini Perugia sarà l’unica squadra italiana alla Final Four di Champions League, in programma a Łódź, in Polonia, dal 16 al 18 Maggio prossimi. Al termine del terzo set del Quarto di ritorno con Monza, con l’ace di Plotnytskyi esplode la festa a Perugia: perché in virtù del 3-1 del quarto di andata, l’accesso è conquistato. Ma c’è un altro set da giocare ed entrambi i tecnici danno ampio spazio a tutta la rosa: ne esce un quarto set spettacolare ed emozionante, dove tutti sono stati protagonisti. I padroni di casa partono forti in avvio, chiudendo il primo parziale con ampio margine e con un 76% in attacco. Monza si prende il secondo set 23-25. Poi la reazione corale del gruppo e un obiettivo raggiunto. La squadra chiude con il 56% di efficacia in attacco, 8 muri e 9 ace. Mvp del match Yuki Ishikawa, che mette a referto 19 punti, un muro e chiude con il 62% in attacco.

Il Match

Dopo un avvio estremamente equilibrato tra le due formazioni, Perugia avanza 10-7 con l’ace di Plotnytskyi. Monza insegue, ma Ishikawa allunga con due maniout consecutivi, lungo la parallela e in diagonale. Il muro di Solè sull’attacco di Swarc consolida il vantaggio (14-9). Errori al servizio da entrambe le parti, Kereling arma Marttila che accorcia le distanze, ma la pipe di Ishikawa è letale (17-12). Questa volta lo schiacciatore finlandese va a segno dai nove metri, ma la Sir Sicoma Monini Perugia è implacabile e con il muro di Loser sull’attacco di Swark costringe coach Eccheli a chiamare il time out. Block Devils al set point con il muro di capitan Giannelli sull’attacco di Gabriele di Martino. Chiude il servizio a rete dei rossoblù.

Punto a punto anche in apertura della seconda frazione ed è Solè a portare il suoi in doppia cifra con il primo tempo del 10-8. Il muro di Giannelli sull’attacco di Röhrs consolida il vantaggio e Ishikawa ci mette il sigillo piegando le mani del muro brianzolo. Ancora un primo tempo del centrale argentino di casa Sir , seguito dalla diagonale di Ben Tara e i Block Devils avanzano 14-11. Di Martino accorcia le distanze e Monza aggancia e sorpassa con l’ace di Swark e il muro di Averill sull’attacco di Ishikawa, ma i padroni di casa si riportano subito a contatto con la pipe di Semeniuk. Equilibrio nella fase centrale del set, con errori al servizio da entrambe le parti, ed è Simone Giannelli che fa esplodere il PalaBarton Energy risolvendo lo scambio del 20-21. Monza tenta l’allungo giocando sulle mani del muro bianconero e arriva al set point con l’errore al servizio di Plotnytskyi. Il maniout di Ishikawa potrebbe riaprire la frazione, ma Loser manda il servizio out e il set si chiude 23-25.

Incredibile punto a punto anche all’inizio del terzo set; l’ace di Plotnytskyi, seguito dallo smash di Ishikawa e dal maniout di Ben Tara segnano il break per Perugia (9-6) che avanza in velocità con il muro di Loser sull’attacco di Di Martino e la diagonale di Ishikawa che vale il 12-7. Ace di Wassim Ben Tara e attacco dello schiacciatore giapponese di casa Sir Sicoma Monini: i padroni di casa sono a +8 e Perugia sogna con un altro ace di Ben Tara che vale il 19-8. Monza spreca al servizio e in attacco; va a segno il neoentrato Frascio, ma i padroni di casa arrivano al set point con l’ace di Plotnytskyi (24-14). Altro ace di Plotnytskyi e Perugia conquista il secondo set, che vale un biglietto per la Final Four di Łódź.

Con la qualificazione in tasca coach Lorenzetti dà spazio a tutti gli effettivi: entra Zoppellari, Herrera, Candellaro e Cianciotta che piazza due ace tra gli applausi del Pala Barton Energy. Punto a punto in questa frazione in cui anche coach Eccheli schiera l’altro volto della Mint Vero Volley. Herrera è letale con i suoi attacchi lungo la parallela, Lee gioca sulle mani del muro ed è Monza a centrare l’allungo, ma Averill spreca al servizio (21-23). Dai nove metri spreca anche Herrera e i brianzoli sono al set point. Il primo è annullato dal maniout di Ishikawa e l’attacco out di Röhrs riporta i lock Devils a contatto. Maniout di Herrera e si va ai vantaggi, ancora punto a punto. Il maniout di Ishikawa chiude il set 31-29 e la Sir Sicoma Monini Perugia vola a Łódź!

IL TABELLINO

SIR SICOMA MONINI PERUGIA – MINT VERO VOLLEY MONZA 3-1

Parziali: 25-18, 23-25, 25-14, 31-29.



ARBITRI

Mr. Wojciech MAROSZEK (Polonia) e da Stefano Cesare di Roma (Ita).

LE CIFRE

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Giannelli 3, Ben Tara 11, Solè 5, Loser 5, Ishikawa 19, Plotnytskyi 13, Colaci (libero), Piccinelli (libero), Usowicz, Candellaro 1, Herrera 6, Zoppellari, Cianciotta 2. N.e: Semeniuk.

All. Angelo Lorenzetti, vice all. Massimiliano Giaccardi.

MINT VERO VOLLEY MONZA: Kreling 1, Szwarc 7, Di Martino 4, Averill 9, Marttila 9, Röhrs 11, Gaggini (lib.), , Frascio 8, Mancini, Lee 3, Picchio (Lib), Taywo 1. N.E. Beretta, Caporossi.

All.Eccheli, vice Andriani.

PERUGIA: b.s. 26, ace 9, 51% ric. pos., 30% ric. prf., 56% att., 8 muri.

MONZA: b.s. 26, ace 4, 51% ric. pos., 22% ric. prf., 47% att., 7 muri.