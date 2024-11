Champions League, Sir Perugia-Jihostroj České Budějovice 3-0, perfetto inizio del cammino europeo

Inizia con un rotondo 3-0 il cammino in Champions della Sir Sicoma Monini Perugia che tra le mura amiche del PalaEvangelisti si impone sulla formazione ceca del Jihostroj České Budějovice con i parziali di 25-16, 25-23, 25-22. Un avvio a tutto fuoco per i Block Devils, più combattuti gli altri due parziali, ma nei momenti decisivi i padroni di casa hanno saputo tenere le redini del gioco e chiudere il match in un’ora e 18 minuti. Buona prestazione sia dai nove metri con sei servizi vincenti sia in attacco (57% di efficacia di squadra alla fine del match). 4 i muri vincenti.

Mvp Oleh Plotnytskyi che chiude il match con 14 punti, 3 ace e il 58% in attacco.

Il Match

Plotnytskyi guida l’attacco dei padroni di casa nelle prime battute, Herrera segna il break con un attacco lungo la parallela (7-5). I cechi rispondono con la pipe di Nikpoor e sorpassano con due ace consecutivi di Rodriguez (7-8). Il muro di Loser sull’attacco di Okolic fa scaldare il palazzetto; Perugia allunga e con il primo tempo del centrale argentino di casa bianconera si porta a +5 (17-18). Il maniout in diagonale di Plotnyskyi, seguito dall’attacco out del Ceske e da due ace consecutivi dello schiacciatore ucraino di casa Sir scavano il solco (23-15). Brichta manda il servizio in rete e la Sir è al set point. Il primo parziale si chiude 25-16 con un attacco out del Budejovice.

Nella seconda frazione, dopo un avvio equilibrato, i cechi si spingono avanti giocando sulle mani del muro di Perugia. Capitan Giannelli accorcia con un tocco di prima intenzione, seguito da Ishikawa in pipe. Herrera attacca forte sulle mani del muro avversario, ma il pallone ricade nella metà campo perugina. Va a segno Ishikawa e poi è lo stesso Herrera a centrare un block vincente; lo schiacciatore giapponese trova il varco giusto e il set è in equilibrio (11-11). Punto a punto nella fase centrale; Rodriguez colpisce in diagonale, Plotnytskyi risponde in parallela e capitan Giannelli porta avanti i suoi con un ace (17-16). La pipe di Ishikawa mantiene i Block Devils avanti di una lunghezza, poi Herrera incrementa il vantaggio (19-17). Primo tempo di Loser e colpo dal centro di Russo e la Sir Sicoma Monini Perugia trova l’allungo (21-18). Con due attacchi consecutivi Nikpoor accorcia le distanze e riporta i suoi a contatto (21-20). Maniout di Ishikawa e la Sir è di nuovo a +2. Herrera in diagonale aggancia il set point, Russo spreca al servizio, ma Plotnytskyi chiude 25-23.

L’ace di Plotnytskyi spinge avanti i padroni di casa in apertura della terza frazione. Herrera consolida e Loser incrementa con un altro servizio vincente. A segno dai nove metri anche Herrera (8-4) e capitan Giannelli con un colpo in diagonale allunga ancora. I cechi rispondono con l’attacco di Brichta, ma Russo tiene avanti i suoi (10-5).

Torna in campo Solè per la prima volta della stagione tra gli applausi del PalaEvangelisti.

Giannelli arma Herrera che va a segno, seguito da Ishikawa che con un attacco dalla seconda linea vola a +4 (17-13). La squadra ceca prova a rientrare in partita con gli attacchi di Sedlacek e Nikpoor, ma Herrera alza i giri e la Sir si avvicina al finale del match. L’opposto bianconero spreca dai nove metri, ma Ishikawa conquista il match point con un maniout (24-20). Sedlaceck mura l’attacco di Russo e tiene vivo il set, ma Giannelli arma di nuovo il centrale che chiude 25-22.

IL TABELLINO

SIR SICOMA MONINI PERUGIA – JIHOSTROJ ČESKÉ BUDĚJOVICE 3-0

Parziali: 25-16, 25-23, 25-22.



ARBITRI

Mr. Ricardo Fereira e Mr. Carlos Alberto Robles Garcia.





LE CIFRE

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Giannelli 4, Herrera 14, Russo 5, Loser 7, Plotnytskyi 14, Ishikawa 11, Colaci (libero), Semeniuk, Solè. N.e: Ben Tara, Piccinelli (libero), Cianciotta, Candellaro, Zoppellari,

All. Angelo Lorenzetti, vice all. Massimiliano Giaccardi.

JIHOSTROJ ČESKÉ BUDĚJOVICE: Bitar, Brichta 8, Okolic 3, Parks 2, Rodriguez 11, Nikpoor 12, Kovarick (L). Emmer, Gonzalez, Sedlacek 2, Pitner 1. N.E. Michalek, Lestina.

All. Smejkal , vice Suchy

PERUGIA: b.s.15, ace 6, 60% ric. pos., 26% ric. prf., 57% att., 4 muri.

BUDĚJOVICE: b.s.13, ace 4, 47% ric. pos., 30% ric. prf., 52 % att., 2 muri.