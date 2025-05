Champions League, Sir Perugia-Ankara 3-0, Block Devils in finale

Siamo in finale!! La Sir Sicoma Monini Perugia, battendo Ankara nella prima delle due semifinali di questa Final Four di Champions League, approda in finale e domani conoscerà l’avversario tra le due formazioni polacche che si daranno battaglia per accedere alla gara di domenica.

Il risultato di questa sera centra inoltre un altro prestigioso obiettivo per il club del Presidente Gino Sirci: con la conquista della Finale di Champions, Perugia si qualifica automaticamente al Mondiale per Club per la prossima stagione.

I Block Devils questa sera, con determinazione e fuoco negli occhi, regolano i conti con l’Halkbank Ankara 3-0: un risultato che, nonostante sia netto, arriva al termine di un match tirato e combattuto a tratti punto a punto, ma in altri momenti anche sotto. Senza mai mollare i ragazzi di coach Angelo Lorenzetti hanno saputo gestire quei momenti tornando ogni volta in partita, anche grazie ai guizzi in velocità di Yuki Ishikawa, best scorer del match con 20 punti e 2 ace. Ben Tara ne mette giù 14 (e un servizio vincente). Ha funzionato bene la correlazione muro difesa, che ha permesso di capitalizzare al meglio numerosi contrattacchi, ma anche di annientare i colpi della squadra turca con ben 10 block vincenti al termine del match. La squadra chiude con il 53% di efficacia in attacco e 5 ace.

Con la nuova formula di questa Final Four la squadra avrà domani un giorno per ricaricare le pile e conoscere il suo avversario di domenica tra JSW Jastrzebski Wegiel e Aluron CMC Warta Zawiercie: la Finale è in programma all’Atlas Arena alle 20:05.

Il Match

Ankara spinge avanti con Leal in avvio del match, Perugia accorcia con l’attacco di Plotnytskyi e il muro di Loser. Kooy si tiene avanti, ma i Block Devils tornano in partita e con gli attacchi di Ishikawa e Ben Tara sorpassano (14-13). Il muro bianconero sull’attacco di Kooy mantiene la Sir avanti +2. Muro out di Ben Tara, ma i turchi agganciano e sorpassano con il tocco d’astuzia di Leal. Giannelli chiude lo scambio successivo (21-21), l’attacco di Leal questa volta si scontra sul muro di Loser. Perugia è al set point con l’attacco di Ishikawa, chiude Ben Tara con il muro su Kooy 25-23.

Ishikawa suona la carica in avvio del secondo set, Perugia spinge con il muro, poi la spike di Ben Tara tiene avanti i Block Devils che con l’attacco di Plotnytskyi si tengono a +2. Giannelli serve una pipe a Ishikawa che capitalizza e si va avanti in equilibrio per gran parte del set. L’ace di Oleh Plotnytskyi vale l’allungo verso il finale. I bianconeri aumentano il ritmo e la velocità: attacco di Ishikawa seguito dal servizio vincente di Herrera e la Sir Sicoma Monini Perugia è avanti 22-18. Solè chiude con un primo tempo lo scambio lunghissimo del 23-20, ben Tara spreca al servizio e Ankara recupera un break. Ishikawa aggancia il set point giocando sulle mani del muro turco e il servizio out di Marek Sotola chiude il parziale, di nuovo 25-23.

Ankara spinge in battuta in avvio del terzo set, Perugia si tiene a contatto con il muro di Solè su Leal e con l’attacco di Ben Tara. Ancora Solè a strappare gli applausi dell’Atlas Arena chiudendo lo scambio del 5-6. Si va avanti a braccetto con i Block Devils che segnano l’aggancio con il maniout di Ishikawa. Spike di Tayaz, maniout di Ben Tara e Perugia resta avanti. L’ace dell’opposto bianconero vale il 14-11. Ishikawa sigilla con una super spike. Plotnytskyi con un maniout centra l’allungo Tayaz va a segno, ma Loser firma la spike del 19-15. Il servizio di Leal si infrange sulla rete e la Sir ha il vento in poppa. Ankara recupera due lunghezze con Kooy e Sotola, ma è ancora lo schiacciatore giapponese di casa Sir a trovare il punto. Plotnytskyi trova il maniout che avvicina la Sir alla fine del match: muro di Solè su Leal e Perugia è al set point. Servizio out di Ankara e Perugia è in finale!

IL TABELLINO

SIR SICOMA MONINI PERUGIA – HALKBANK ANKARA 3-0

Parziali: 25-23, 25-23, 25-22



ARBITRI

David Fernandez Fuentes (Spagna), Marie-Catherine Boulanger (Germania)

LE CIFRE

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Giannelli 3, Ben Tara 14, Loser 5, Solè 6, Plotnytskyi 7, Ishikawa 20, Colaci (libero), Herrera 1, Piccinelli (lib). N.E: Semeniuk, Candellaro, Cianciotta Zoppellari, Usowicz.

All. Angelo Lorenzetti, vice all. Massimiliano Giaccardi.

HALKBANK ANKARA: Ma’A 1, Sotola 9, Leal 13, Kooy 12, Matic 4, Döne (Lib), Bidak 1, Tayaz 6. N.E. Çiçekoğlu, Ivgen (Lib), Lagumdzija, Uzunkol, Ünver, Dilmenler 1.

All. Stoytchev, vice Dirier.

PERUGIA: b.s. 16, ace 5, ric. pos. 48% ric. prf. 17%, att. 53%, 10 muri.

ANKARA: b.s. 15, ace 4, ric. pos. 49%, ric. prf. 19%, att. 46%, 5 muri.