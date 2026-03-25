Champions League, la Sir conquista il quarto d’andata

Una maratona di due ore e 20 in un campo in cui si è ripetuto un match combattuto fino all’ultimo pallone, com’era successo nella fase a gironi con la formazione canaria del Guaguas Las Palmas, arrembante in casa propria e consapevole del valore di una sfida storica per il club che non era mai andato così lontano in questa competizione. I Block Devils si impongono in avvio conquistando i primi due set, ma Jantorena e compagni pareggiano i conti e dopo un quarto parziale incredibilmente condotto punto a punto dall’inizio alla fine, trascinano la contesa al tiebreak annullando, nell’ultimo atto della contesa, anche due match point ai campioni d’Europa in carica.

È la Sir Sicoma Monini Perugia a conquistare la vittoria, una vittoria molto importante in vista del quarto di ritorno, in programma al PalaBarton Energy mercoledì prossimo, 1° aprile alle 20:30.

L’mvp questa sera se lo prende ancora una volta Kamil Semeniuk, con la sua solidità nei momenti più caldi e il suo rendimento costante nel corso del match. Il miglior realizzatore è Wassim Ben Tara con 27 punti, 3 ace e 3 muri, ma capitan Giannelli questa sera manda tutti in doppia cifra, a cominciare dalla coppia di centrali titolari, Russo e Crosato, che chiudono rispettivamente a 13 e 10 punti e in banda, al fianco di Semeniuk, Oleh Plotnytskyi chiude con 20 punti, un ace e due muri. Massimo Colaci come sempre una garanzia di stabilità in seconda linea.

I Block Devils archiviano una contesa lunghissima, degna di un quarto di finale di Champions, con 6 ace, il 47% di efficacia in attacco e 13 muri.

Il match

L’attacco da seconda linea di Semeniuk apre il match, risponde Spencer in primo tempo, seguito da Bruno. Ben Tara pareggia e si va avanti in equilibrio con la pipe di Plotnytskyi che vale il 3-3. Punto a punto nei primi scambi ed è l’opposto tunisino di casa bianconera a centrare il break, con un attacco e un muro su Spencer. Camarero chiama il time out ma al rientro in campo Perugia centra l’allungo con l’attacco di Plotnytskyi (7-11). Primo tempo di Russo e attacco di Semeniuk che trova un ottimo cambiopalla sulla battuta potente di Spencer. Ramos accorcia in primo tempo, risponde Crosato con lo stesso colpo d’attacco. Il set sale di intensità e l’attacco di Semeniuk vale il +3 per i Block Devils, ma la squadra di casa si riporta a contatto. Ramos spreca al servizio e non centra l’aggancio e Russo guida l’allungo bianconero (15-19). Walla va a segno in maniout, Semeniuk tiene avanti i suoi, De Amo innesca Juantorena che tiene vivo il set. Rousseaux riporta i suoi a -1 con un muro su Semeniuk ed il finale di set è punto a punto. Bruno spreca al servizio e la Sir è al set point: Ramos in primo tempo annulla, chiude Plotnytskyi 23-25.

Il secondo set si apre con il muro di Russo, De Amo di seconda intenzione pareggia, ma un altro block vincente di Russo su Osmany Juantorena vale il +3 Perugia (1-4). I Block Devils amministrano, Guaguas cresce in difesa, ma Crosato in primo tempo firma il punto e Ben Tara trova un ace centrando l’incrocio delle linee (4-8). Altro primo tempo di Crosato, poi Walla spara l’attacco out e Perugia vola in doppia cifra. Semeniuk sigilla con un ace (5-11). Ramos va a segno in primo tempo, ma Plotnytskyi e Semeniuk incrementano il vantaggio. Il muro di Ben Tara su Juantorena vale il 9-16 per la Sir Sicoma Monini, che tiene le distanze. Spencer spreca al servizio e i Block Devils volano a +8. Juantorena da seconda linea sorprende Ben Tara, Ramos mura il primo tempo di Crosato e Las Palmas recupera un break, ma Walla di nove metri spreca. Russo blocca a muro l’attacco di Walla e Plotnytskyi porta i suoi a due passi dal finale di set (16-23). Juantorena trova la diagonale profonda, ma Ben Tara centra il set point. Chiude Crosato 19-25.

Las Palmas prova a riaprire il match e parte avanti nel terzo parziale spinta dai colpi d’attacco di Juantorena. Ben Tara pareggia dai nove metri (5-5) e poi tiene l’equilibrio. I Block Devils sprecano qualche attacco permettendo ai padroni di casa di allargare il divario, ma recuperano immediatamente con Oleh Plotnytskyi che centra una grande difesa e poi l’attacco e il muro vincente che riportano i conti in parità (10-10). Walla trova il manioiut, block out anche per Ben Tara che gioca sulle mani del muro di Rousseaux. Due primi tempo consecutivi di Federico Crosato segnano il break Perugia (13-15), Las Palmas torna a contatto e pareggia con Walla, ma Giannelli arma Plotnytskyi che da seconda linea tiene avanti i suoi. Punto a punto nella fase centrale con il muro di Ramos su Semeniuk. Giannelli di prima intenzione chiude lo scambio del vantaggio, ma Juantorena in diagonale tiene il pari e due muri di Rousseaux su Giannelli portano i padroni di casa avanti di tre lunghezze (21-18). Plotnytskyi inverte la rotta e Russo con uno slash riporta i suoi a -2, ma i padroni di casa arrivano al set point con il servizio in rete di Plotnytskyi e si prendono il set 25-21.

Scambi lunghi in avvio della quarta frazione, con la squadra canaria che parte a tutto gas. Semeniuk trova l’ace del 3-3, poi spreca. Si procede punto a punto, con il muro di Rousseaux su Ben Tara che segna il 9-8. Spencer spara il servizio out e il maniout di Dzavoronk vale il sorpasso bianconero incrementato dall’ace dell’opposto tunisino (9-11). Il primo tempo di Ramos riporta i suoi a contatto e il set torna in equilibrio con il servizio in rete di Dzavoronok, Plotnytskyi trova il breakpoint, De Amo innesca Spencer che va a segno e Walla pareggia (15-15). Continua il botta e risposta con un cambioplalla continuo. Plotnytskyi prima piega le mani di Ramos e poi va a segno in diagonale, Walla tiene in equilibrio il set (20-20). Crosato piazza un importantissimo muro su Juantorena nella fase più calda, ma il punto a punto prosegue e lo schiacciatore italo-cubano, prima con un muro su Ben Tara e poi con un attacco, nega ai Block Devils il tentativo di allungo. Il primo tempo di Mendez Spencer vale il set point per i padroni di casa, Perugia ne annulla uno, ma Spencer chiude 23-25.

Nell’ultima, decisiva frazione, è Perugia avanti in avvio. Al primo tempo di Russo risponde Rousseaux in diagonale e si innesca un nuovo punto a punto con errori offensivi e in battuta da entrambe le parti. Il muro di Semeniuk su Walla vale il breakpoint bianconero (4-6). Ben Tara incrementa e Plotnytskyi firma l’ace che manda Perugia al cambio-campo avanti 8-4. Rousseaux accorcia in pipe, ma lo schiacciatore ucraino di casa Sir Sicoma Monini incrementa il vantaggio con lo stesso colpo d’attacco (5-9). I Block Devils arrivano in doppia cifra con l’attacco out di Juantorena. La diagonale di Ben Tara tiene Perugia avanti, Dzavoronok manda il servizio in rete, Crosato porta i suoi a due punti dal match point (10-13), Juantorena accorcia, ma Ramos manda il servizio in rete e la Sir ha 3 match point. Finale al cardiopalma con la squadra canaria che torna a contatto sul finale, ma chiude Ben Tara 13-15.

IL TABELLINO

GUAGUAS LAS PALMAS- SIR SICOMA MONINI PERUGIA 2-3

Parziali: 23-25, 19-25, 25-21, 25-23, 13-15.





ARBITRI

Jan Krtick (Repubblica ceca) e Vitor Alexandre Goncalves (Portogallo).

LE CIFRE

GUAGUAS LAS PALMAS: De Amo 2, Souza 19, Ramos 14, Spencer 14, Bruno 3, Juantorena 13, Larrañaga (lib), Rousseaux 11, Colito. N.E: Dimitrov, Perez Figueroa (lib), Almansa, Diedhiou, Santana.

All: Sergio Miguel Camarero, vice: Facundo Leal Disario

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Giannelli 2, Ben Tara 27, Russo 13, Crosato 10, Semeniuk 12, Plotnytskyi 20, Colaci (libero), Dzavoronok 1, Cvanciger, Argilagos. N.E:, Solè, Gaggini (lib). Ishikawa

All. Angelo Lorenzetti, vice all. Massimiliano Giaccardi.



LAS PALMAS: b.s. 18, ace 1, ric. pos. 52%, ric. prf. 24%, att. 50%, 6 muri.

PERUGIA: b.s. 14, ace 6, ric. pos. 49%, ric. prf. 25% att. 47%, 10 muri.