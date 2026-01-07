Champions League, la Sir batte i campioni di Spagna

Spettacolo a Las Palmas! Una sfida stellare, quella tra i Campioni del Mondo per Club e Campioni d’Europa in carica della Sir Sicoma Monini Perugia e i campioni di Spagna del Guaguas Las Palmas nella seconda giornata della fase a gironi di questa edizione della Cev Champions League!

I padroni di casa, spinti dal sostegno del proprio pubblico, e dai colpi di un particolarmente ispirato Osmay Juantorna, grande ex protagonista del campionato italiano e con ben tre Champions League nel suo personale palma res, partono sprint e costringono Perugia ad inseguire. Ma i Block Devils recuperano punto su punto e si portano a casa il primo parziale, per poi dominare, letteralmente, la seconda frazione, condotta sempre avanti e vinta 25-20. Ma la Gran Canaria Arena aveva in serbo altre emozioni per questa serata, perché i padroni di casa hanno alzato i giri e dopo aver rimontato lo svantaggio hanno portato il match al tiebreak. Battute potenti, difese spettacolari, scambi lunghi e attacchi di fuoco sono stati il filo conduttore di tutta l’ultima frazione. Proprio per questo, vincerla, ha un valore ancora più importante per i ragazzi del presidente Gino Sirci, capaci di annientare qualsiasi tipo di rimonta avversaria e di prendersi, con merito, questo match. Il capitano distribuisce il gioco anche questa sera in maniera equilibrata dando ampio spazio ai centrali. Sontuoso il bottino a referto di Wassim Ben Tara, che anche questa sera è MVP del match con 24 punti, un ace e tre muri. In doppia cifra anche un super Sebastian Solè, che chiude il match a 14 punti, di cui due muri e Yuki Ishikawa, con 15 punti e un ace. La squadra archivia l’incontro con il 49% di efficacia in attacco, 9 muri e tre servizi vincenti.

Il match

Avvio equilibrato con Perugia a segno con il primo tempo di Solè e Las Palmas a spingere con Rousseaux. Il primo break è dei locali con il muro di Ramos su Ishikawa, ma Ben Tara rimette subito i suoi in carreggiata attaccando sulla diagonale. Arriva l’ace di Martin Ramos, poi l’attacco di Spencer, seguito dal maniout di Juantorena, consolidano il vantaggio. I padroni di casa si tengono avanti giocando sulle mani del muro bianconero, ma Perugia si tiene in scia con le bordate di Ben Tara e il primo tempo di Russo che riporta i suoi a contatto. Gli iberici provano l’allungo, ma la parallela out di Juantorena tiene i Block Devils a -1. Las Palmas trova il nuovo sideout con il suo opposto brasiliano, la Sir risponde punto su punto con Ben Tara. Nella fase più calda il servizio vincente di Rousseaux e la diagonale di Juantorena traghettano i locali verso il finale, ma poi lo schiacciatore italo cubano prima spreca in attacco e nello scambio successivo viene murato da Solè che trova anche il colpo che riporta Perugia a contatto. Capitan Giannelli pareggia i conti direttamente dai nove metri. Il muro di Ben Tara su de Souza vale il sorpasso nella fase decisiva (22-23), ma i locali pareggiano subito i conti. Scambio lunghissimo e nuovo vantaggio Perugia con Solè che trova il varco giusto e porta i suoi al set point. Attacco out di Rousseaux e i Block Devils si portano a casa il set.

Martin Ramos porta a casa il primo punto del secondo set con un maniout su Plotnytskyi. Perugia passa avanti con una diagonale di Ishikawa e amministra il vantaggio, ma Juantorena riporta i conti in pari. Lo schiacciatore giapponese di casa bianconera si rende grande protagonista di questo avvio e con un ulteriore attacco e un ace allunga 7-5. Arriva un altro muro dei Block Devils con Solè che blocca l’attacco di Souza. Capitan Giannelli apre a Ben Tara che tiene i suoi a +3 in maniout. La formazione canaria prova a rimettersi in carreggiata, ma Walla Souza spreca dai nove metri e Ishikawa, partito molto bene in questo secondo set, continua a macinare in diagonale. Plotnytskyi scava il solco (20-14), Spencer spreca in primo tempo e al servizio, regalando altri due punti a Perugia. L’attacco di Ben Tara incrementa il vantaggio della Sir Sicoma Monini Perugia che si porta a due punti dal set point. Walla Souza prova a riaprire i conti, ma Ishikawa trova l’appoggio che vale il setpoint. L’opposto iberico annulla il primo, ma chiude Giannelli di prima intenzione (25-20).

Partenza sprint dei padroni di casa nella terza frazione, ma i colpi di Solè e il muro di Ben Tara arginano il tentativo di allungo. Rousseaux spreca al servizio e Ishikawa riporta i suoi a contatto. Giannelli innesca Russo, poi Ben Tara con una diagonale potente pareggia (7-7). Walla Souza va a segno e la Sir risponde con un nuovo colpo dal centro, questa volta di Solè. La fase centrale è punto a punto. Las Palmas trova il break con il muro di Ramos sulla pipe di Plotnytskyi, ma il neoentrato Colito, dai nove metri, spara out. Ramos, con la complicità del nastro, trova l’ace che vale il +3 (14-11), Juantorena consolida chiudendo lo scambio lungo successivo. Perugia ricuce lo strappo con l’attacco di Giannelli e un muro vincente, ma Juantorena con due attacchi consecutivi centra un nuovo allungo (17-13). Con la parallela di Walla Souza e la pipe out di Ishikawa, i locali puntano all’allungo verso il finale, ma Plotnytskyi frena e poi arriva il muro di Ben Tara su Rousseaux che tiene vivo il set. Lo schiacciatore giapponese di casa bianconera in pipe riporta i suoi a -1 nella fase più calda (21-20), ma poi spreca con un attacco che finisce out. La pipe out di Plotnytskyi vale il +3 per Las Palmas; Ben Tara accorcia, ma poi spara il servizio out e i locali sono al set point. È lo stesso opposto tunisino ad annullare il primo (24-22), ma anche il neoentrato Semeniuk manda il servizio out e Las Palmas si prende il terzo set.

Osmany Juantonena imprime lo sprint con un ace che infiamma i primi scambi del quarto parziale. Perugia. Pipe di Plotnytskyi e poi spazio ai centrali, armati da Giannelli da una parte e De Amo dall’altra. Primo tempo di Solè e primo tempo di Spencer; Walla Soluza chiude lo scambio lungo che vale il +4, consolidato da Spencer, che prima mura l’attacco di Ishikawa, poi mette a terra il pallone del 12-6. I padroni di casa alzano il muro e arrivano al massimo vantaggio sul 13-6. Loser accorcia con due primi tempi. A segno anche Solè che trova l’appoggio giusto, ma Walla Souza e Ramos spingono avanti. Arriva il muro del centrale argentino di casa bianconera proprio su Ramos, ma l’opposto brasiliano della squadra di casa è in scia e continua ad andare a segno. Semeniuk trova il block-out sulle mani di Walla Souza, ma Las Palmas, sulle ali dell’entusiasmo, spinge verso il finale con l’ace di Juantorena che vale il 21-13. Loser chiude il lunghissimo scambio successivo, ma Perugia spreca al servizio, mentre Walla Souza va a segno dai nove metri e i padroni di casa si prendono il set e allungano il match al tiebreak.

Il primo tempo di Spencer apre l’ultima frazione, Perugia risponde con l’attacco di Ben Tara. Maniout di Rousseaux, diagonale di Ishikawa e la partita si infiamma sin dai primi scambi. L’opposto di casa Sir trova il break con un ace e l’attacco del 4-2. Juantorena accorcia in diagonale, Giannelli innesca Ishikawa che va a segno, ma Martin Ramos trova un ace rocambolesco che rimette i conti in pari. Botta e risposta Ben Tara-Spencer, poi Miguel De Amo infrange il servizio in rete. È un incredibile punto a punto a caratterizzare l’andamento del tiebreak con la squadra di casa che va al cambio campo avanti di una lunghezza. Loser ristabilisce il pari e Ishikawa centra il breakpoint con due attacchi consecutivi (10-8). Perugia mantiene le distanze e resta a +2; difende ad altissimi livelli e incrementa con Ishikawa. Il muro di Solè vale il match point ed è proprio il centrale argentino di casa bianconera a chiudere con l’ennesimo attacco dal centro.

IL TABELLINO

GUAGUAS LAS PALMAS- SIR SICOMA MONINI PERUGIA 2-3

Parziali: 23-25, 20-25, 25-22. 25-16, 10-15.





ARBITRI

Christophe Lecourt (Francia) e Pedro Lopes Pinto (Portogallo)

LE CIFRE

GUAGUAS LAS PALMAS: De Amo , Souza 21, Rousseaux 14, Ramos 14, Spencer 13, Juantorena 15, Larrañaga (lib), Dimitrov, Colito. N.E: Bruno Lopez, Perez Figueroa (lib), Almansa, Diedhiou, Santana.

All: Sergio Miguel Camarero, vice: Facundo Leal Disario

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Giannelli 4, Ben Tara 24, Russo 6, Solè 14, Plotnytskyi 8, Ishikawa 15, Colaci (libero), Dzavoronok, Loser 6, Semeniuk 1, Argilagos. N.E: Cvanciger, Crosato, Gaggini (lib).

All. Angelo Lorenzetti, vice all. Massimiliano Giaccardi.



LAS PALMAS: b.s. 12, ace 7, ric. pos. 53%, ric. prf. 33%, att. 44%, 6 muri.

PERUGIA: b.s. 16, ace 3, ric. pos. 46%, ric. prf. 31% att. 49%, 9 muri.