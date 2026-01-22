Champions League, la Sir batte anche Berlino e resta in vetta

Era uno scontro diretto in vetta alla Pool C quello tra Perugia e Berlino: i Block Devils, tra le mura amiche e davanti al proprio pubblico, dettano legge e impongono il proprio gioco, amministrando in scioltezza con ampio margine nel primo e terzo set. La seconda frazione ha regalato momenti punto a punto, ma lo sprint finale è stato comunque di marca bianconera.

La Sir Sicoma Monini Perugia archivia la terza giornata della fase a gironi con un 70% di efficacia in attacco, 4 muri e 9 ace, trainata dalle bordate di Plotnytskyi e Ben Tara, entrambi in doppia cifra con 11 e 18 punti. L’opposto tunisino si prende anche l’mvp di serata firmando 3 servizi vincenti, due muri e mettendo a referto una prestazione da fuoriclasse, con il 100% in attacco.

Il match

Due punti a testa in avvio di match con Perugia a segno con il primo tempo di Loser; Plotnytskyi forza in battuta scompaginando la ricezione tedesca e Semeniuk chiude lo scambio. Ben Tara consolida con un muro e ancora Semeniuk, a segno in diagonale. Ben Tara con uno slash scava il primo solco (6-2). Flexen gioca sulle mani del muro bianconero, ma Giannelli arma Semeniuk che colpisce lungo la parallela e centra anche un ace che incrementa il gap dei padroni di casa. Lo schiacciatore polacco di casa bianconera devastante anche in pipe (16-9). Hanes trova il varco tra le mani del muro, ma Solè in primo tempo fa volare i suoi a quota 20, seguito dal colpo di prima intenzione di capitan Giannelli che vale il +9 (21-12).

Perugia amministra l’ampio vantaggio e arriva in scioltezza al set point: la chiude Plotnytskyi 25-13.

Il secondo parziale si apre con le due squadre a braccetto fino al 5-5, poi arriva Wassim Ben Tara che con due ace consecutivi firma il break. Plotnytskyi allunga in diagonale, Knigge prima accorcia con un ace, poi spreca. Solè tiene avanti i suoi attaccando dal centro. Ben Tara difende il pallone che permette a Semeniuk di chiudere lo scambio del 17-13. Perugia resta avanti, ma nella fase più calda del set Berlino tona a contatto. L’opposto tunisino di casa bianconera va a segno tre volte e sigla il nuovo allungo (22-19). Krage accorcia in primo tempo e centra anche l’ace, ma Perugia trova lo sprint finale e Giannelli la chiude di prima intenzione 25-23.

Il maniout di Ben Tara, seguito dall’ace di capitan Giannelli, aprono la terza frazione; i Block Devils avanzano in scioltezza e l’attacco di Semeniuk, seguito dal muro del capitano, scavano subito il solco. Plotnystskyi incrementa e con un ace fa volare la Sir a +9 (16-7). I tedeschi provano a rientrare in partita con l’attacco di Flexen e il maniout di Malescha, ma Ben Tara e Plotnytskyi a tutto gas spingono verso il finale del match. Wehner spreca al servizio e la Sir è a due punti dal match point.

Chiude Plotnystskyi 25-14.

IL TABELLINO

SIR SICOMA MONINI PERUGIA – BERLIN RECYCLING VOLLEYS 3-0

Parziali: 25-13, 25-23, 25-14.

ARBITRI

Salvis Kurtiss (Lettonia) e Igor Porvaznik (Slovacchia).

LE CIFRE

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Giannelli 4, Ben Tara 18, Loser 2, Solè 6, Plotnytskyi 11, Semeniuk 8, Colaci (libero), Russo 1, Argilagos. N.E: Ishikawa, Dzavoronok, Cvanciger, Crosato, Gaggini (lib).

All. Angelo Lorenzetti, vice all. Massimiliano Giaccardi.

BERLIN RECYCLING VOLLEYS: Ivanov 1, Hanes 8, Krage 5, Flexen 9, Reichert 2, Knigge 7, Schott (lib). Malescha 1, Treiter (lib), Plaskie 1, Wehner. N.E Kirsch.

All: Alexandre Leal, vice: Markus Steuerwald



PERUGIA: b.s. 15, ace 9, ric. pos. 50%, ric. prf. 29% att. 70%, 4 muri.

BERLINO: b.s. 18, ace 4, ric. pos. 26%, ric. prf. 16%, att. 51%, 3 muri.