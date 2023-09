Cgil in piazza il 23 settembre in difesa dell’ospedale e della sanità pubblica

“una tappa della vertenza sanitaria che la Cgil sta portando avanti”

La Cgil di Perugia, insieme al sindacato dei pensionati, Spi Cgil, e a quello dei lavoratori pubblici, Fp Cgil, parteciperà alla manifestazione organizzata a Spoleto il prossimo 23 settembre in difesa della sanità pubblica e dell’ospedale San Matteo degli Infermi.

“Come Cgil da tempo siamo impegnati in una vertenza in tutta la regione in difesa della sanità pubblica e universale – si legge in una nota del sindacato – per un rafforzamento della medicina territoriale, che nel caso specifico, non può prescindere dalla riqualificazione dell’ospedale di Spoleto, a cui devono essere garantiti tutti i servizi che qualificano un Dea di primo livello, rigettando ogni ipotesi di depauperamento dello stesso”.

Per la Cgil è inoltre fondamentale implementare gli organici necessari ad “una piena funzionalità dell’ospedale e dei sevizi territoriali”.

Il sindacato chiede poi di avviare “una seria e approfondita discussione, che coinvolga le organizzazioni sindacali, i lavoratori e i territori, per costruire anche ipotesi funzionali all’integrazione territoriale. Passaggio senza il quale ogni riferimento al terzo polo sanitario regionale rischia di essere solo una copertura per ridimensionare i servizi”.

“La manifestazione del 23 a Spoleto, come quella contemporanea a Città di Castello, rappresenterà dunque una tappa della vertenza sanitaria che come Cgil stiamo portando avanti per denunciare le difficoltà della popolazione ad avere risposte adeguate e farsi prendere in carico dal servizio sanitario pubblico”, conclude il sindacato.