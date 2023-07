Cessione ex Maran, le preoccupazioni del centrodestra

Il comunicato stampa

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

La vendita della Hoist Italia srl (ex MARAN) alla Ixigest s.r.l. di Bologna, azienda con un capitale sociale di 140.000 €, deve essere accuratamente attenzionata per offrire ai lavoratori interessati le necessarie garanzie, non solo per il presente ma, soprattutto per il futuro. Non ci pronunciamo sulle modalità dell’operazione e sulla valenza o meno dell’acquirente, ma riteniamo indispensabile una accurata opera di approfondimento. Nel passato, recente e remoto, per quanto riguarda il nostro pur modesto comparto industriale, abbiamo vissuto alcune esperienze analoghe, dove purtroppo le promesse dell’oggi, si sono poi trasformate in amare delusioni nel domani. Non vorremmo rivivere analoghe situazioni. Nel caso specifico, il ruolo del sindacato è stato prezioso, ma non potrà essere esaustivo se allo stesso non si affianca una attenta e doverosa verifica istituzionale. Sindaco e Giunta, come abbiamo già denunciato e per quanto ci riguarda, sono stati sino ad ora silenti e, in tale contesto, al silenzio si affianca spesso l’immobilismo o l’incapacità operativa. Per questa ragione, senza più aspettare un qualche pronunciamento di Sisti, quali Consiglieri Comunali di opposizione, abbiamo voluto subito confrontarci con l’Assessore allo Sviluppo Economico della nostra Regione. Michele Fioroni ci ha assicurato che l’Assessorato sta attentamente monitorando la situazione, con il precipuo scopo di accertare la bontà dell’operazione e ottenere le garanzie per i centocinquanta lavoratori interessati. Nei prossimi giorni cercheremo di stare in costante contatto con l’Assessore, per ottenere aggiornamenti sullo stato dell’essere ma, oltre questo, non possiamo andare. Ci auguriamo di contro che il Sindaco Sisti che, pur restando avvolto nel suo silenzioso ed enigmatico alone di magnificenza, si muova nella direzione giusta, visto che, quale primo cittadino, è portatore della massima autorevolezza istituzione. Autorevolezza però che può essere messa in campo, sia per giustamente pretendere, o per supinamente acconsentire. Auguriamoci che prevalga la prima.

I CONSIGLIERI COMUNALI

Alessandro Cretoni Alessandra Dottarelli Sergio Grifoni Paolo Imbriani Gianmarco Profili