Non solo NO a Spoleto ma in nessun altro luogo.

Solita scelta assurda calata dall’alto, Spoleto come sede di un CPR ( Centri di permanenza per il rimpatrio)

Premesso che i CPR sono esattamente il contrario di quello che questa maggioranza intende per gestione del “problema migranti”, in quanto li riteniamo lesivi della dignità umana oltre ad essere un sistema disumano per le persone trattenute e non essere un “ deterrente” per contrastare gli arrivi, è un regalo a chi si arricchisce sulla detenzione amministrativa e un costo per lo Stato stesso e non risolve il problema dei rimpatri motivati.

Le destre che hanno accresciuto il loro consenso in questi ultimi anni proprio su questi temi, con una propaganda becera che una volta al governo del Paese, hanno dimostrato tutti i loro limiti e la loro assoluta incapacità di gestire questo fenomeno spacciato per emergenziale ma ormai da anni di carattere strutturale.