Centri estivi, al via le attività organizzate in collaborazione con il Comune di Spoleto        

​Quest’anno, per l’estate 2025, saranno dodici sono i Centri estivi che verranno attivati e che coinvolgeranno bambini e bambine dai 3 ai 17 anni.

Quasi tutti inizieranno a giugno, eccetto “Nido d’ape estate” (1 luglio – 29 agosto), e le attività si protrarranno fino alla prima settimana di settembre, dal lunedì al venerdì e in qualche caso anche il sabato.

Nello specifico, nel mese di giugno prenderanno il via “Ducato Spoleto Campus 2025” (9 giugno – 1 agosto), “English Beach Camp” (9 giugno – 8 agosto), “Acqua Campus 2025” (9 giugno – 29 agosto), “Atomik Blubasket Summer Camp” (16 giugno – 1 agosto), “Insieme è più bello 2025” (9 giugno – 6 settembre), “Tutti in sella in scuderia” (9 giugno – 25 luglio), “Fun tennis clinics” (9 giugno – 5 settembre), “Campus 2025 Junior M8 Spoleto” (9 giugno – 11 luglio), “Giromondo Campus 2025” (9 giugno – 18 luglio), “Anch’io sono la Protezione civile. Campi scuola per l’anno 2025” (22 – 28 giugno) e “Estate al circolo” (9 giugno – 29 agosto).