Centinaia di studenti delle scuole primarie per l’anteprima della 67° edizione del Festival dedicata ai più piccoli

Per più di 900 bambini e famiglie di Spoleto il Festival dei Due Mondi è già iniziato. Ha riscosso grande successo la due giorni di appuntamenti in anteprima della 67° edizione del Festival di Spoleto, un intero weekend dedicato ai più piccoli con l’iniziativa La musica è un gioco da ragazzi: il progetto didattico-musicale per la scuola primaria ideato dalla Fondazione Festival dei Due Mondi insieme all’Orchestra da Camera di Perugia ha guidato gli spettatori alla scoperta di alcuni capolavori del repertorio classico. 600 bambini da 37 classi di 10 istituti scolastici del territorio hanno partecipato, sabato 18 e domenica 19 maggio al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, ai laboratori musicali, arrivando in Teatro dopo aver seguito un percorso propedeutico in classe. Ad attenderli nel Foyer anche una piccola mostra con i disegni a tema realizzati in classe mentre altri 200 disegni hanno fatto da scenografia al racconto musicale. Grande entusiasmo ha suscitato il doppio programma nei piccoli spettatori, accompagnati dalle famiglie e dagli insegnanti. Con la voce recitante di Enrico Bindocci, l’orchestra li ha condotti attraverso due capolavori della musica: l’Histoire du Soldat di Igor Stravinskij (sabato 18 maggio) e Sogno di una notte di mezza estate di Felix Mendelssohn (domenica 19 maggio) con un linguaggio personale e coinvolgente. Il progetto nasce da un’efficace collaborazione tra la Fondazione e gli istituti del territorio: il significativo contributo di entusiasmo e idee condiviso con dirigenti e docenti è un ulteriore passo nella direzione di una vera partecipazione sociale e nella costruzione di una comunità in dialogo tra città e Festival.

Dopo i laboratori in classe e gli appuntamenti in anteprima, la prossima tappa che attende i ragazzi sarà ora durante il Festival, con le repliche straordinarie dei Concerti di Mezzogiorno in programma venerdi 5 luglio alle 16.30 all’Auditorium della Stella (Histoire du soldat) e venerdì 12 luglio 2024 alle 16.30 alla Chiesa di Sant’Agata (Sogni… di una notte di mezza estate).

La musica è un gioco da ragazzi rientra nel progetto Il Festival siamo noi giunto quest’anno alla sua quattordicesima edizione, dedicato ai bambini delle scuole primarie del territorio con un programma articolato di attività, dentro e fuori la classe, per avvicinarsi alla musica in modo divertente e originale fin dall’infanzia. Un percorso a tappe, condiviso con gli insegnanti.

Il Festival dedica ampio spazio alla programmazione per i più piccoli: oltre agli appuntamenti di La musica è un gioco da ragazzi, la sezione Due Mondi Kids include quattro spettacoli della rassegna La MaMa Spoleto Open: Il mare custodisce, siamo tutti perle di uno stesso oceano di Afshin Varjavandi (29,30 giugno), Marionette in cerca di manipolazione di Damiano Privitera (6, 7 luglio), C’era due volte di Palazzina Zero (13 luglio) e un laboratorio creativo sulla favola ancestrale a cura di Lab Sementi (14 luglio), tutti in programma allo Spazio Oberdan.

Tanti anche gli appuntamenti per tutta la famiglia, tra questi gli spettacoli della compagnia di danza verticale Il Posto in Via Aurelio Saffi (5, 6, 7 luglio) e a Palazzo Collicola (5 e 7 luglio), lo spettacolo di Yoann Bourgeois, Memory of a fall, nuova emozionante creazione concepita per la Piazza del Duomo (6 luglio). Dopo Le Bal de Paris di Blanca Li è in arrivo una nuova e potente esperienza immersiva firmata dal duo Adrien M & Claire B (28 giugno–14 luglio, Complesso Monumentale di San Nicolò). Last Minute è una combinazione di musica, danza, luci e proiezioni interattive.

Dalle ore 10.00 di mercoledì 12 giugno sarà attiva la promozione “porta un adulto a teatro” dedicata ai bambini fino ai 13 anni d’età che desiderano “invitare” un adulto a teatro ed è valida anche per tutti gli studenti delle scuole superiori di Spoleto.

Il costo di 2 biglietti è di soli € 11 (max 2 biglietti a persona), acquistabili esclusivamente presso Festival Box Office via Saffi,12.

