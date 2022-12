Nel Comune di Spoleto viene effettuata solo la rilevazione da Lista, che vede interessate 579 famiglie

A ottobre 2022 è partito il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni realizzato dall’Istat – Istituto Nazionale di Statistica. Dal 2018 il Censimento è organizzato in modo diverso dal passato: ogni anno partecipano gruppi di cittadini individuati con criterio casuale tra le famiglie residenti nei Comuni che fanno parte del campione.

Nel Comune di Spoleto viene effettuata solo la rilevazione da Lista, che vede interessate 579 famiglie: ad oggi 417 famiglie hanno già provveduto a compilare il questionario. Ricordiamo che le famiglie possono compilare autonomamente il questionario online fino al 12 dicembre, utilizzando le credenziali inviate dall’Istat. Dopo il 12 dicembre il questionario potrà essere compilato solo tramite intervista con uno dei quattro rilevatori incaricati dal Comune di Spoleto, muniti di apposito tesserino.

Per richiedere l’assistenza alla compilazione del questionario, completamente gratuita, la famiglia può sia contattare il Centro Comunale di Rilevazione (CCR) per chiarimenti o per prenotare un appuntamento per la compilazione del questionario, chiamando i numeri 0743 218721, 218723 e 218187 o scrivere all’email ufficio.anagrafe@comune.spoleto.pg.it (il CCR del Comune di Spoleto si trova presso l’Ufficio Anagrafe, in piazza del Comune), sia contattare il numero verde ISTAT 800 188 802, attivo fino al 22 dicembre 2022, dalle ore 9 alle 21, tutti i giorni inclusi sabato e domenica.