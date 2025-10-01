A ottobre 2025 parte il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni realizzato dall’Istat – Istituto Nazionale di Statistica.

Dal 2018 il Censimento è organizzato in modo diverso dal passato: ogni anno partecipano gruppi di cittadini individuati con criterio casuale tra le famiglie residenti nei Comuni che fanno parte del campione.

Tutte le risposte ai quesiti del questionario devono fare riferimento alla data del 5 ottobre 2025.

FINALITà DEL CENSIMENTO

Il censimento fornisce informazioni sulle principali caratteristiche della popolazione a livello nazionale, regionale e locale.

Informazioni utili a singoli cittadini, imprese, associazioni per progettare e fare scelte, organizzare attività e valutare risultati.

Informazioni indispensabili anche a decisori pubblici, Stato, Regioni, Province, Comuni per programmare e monitorare gli interventi sul territorio. Per arricchire il patrimonio di dati statistici è fondamentale la piena collaborazione delle famiglie coinvolte.

ASPETTI NORMATIVI

Il censimento assolve agli obblighi di rilevazione stabiliti dai regolamenti europeo e nazionale; è obbligatorio per i cittadini partecipare alla rilevazione.

I dati personali sono tutelati dalla legge sulla privacy in ogni fase della rilevazione: dalla raccolta alla diffusione dei dati. I dati raccolti sono tutelati dal segreto statistico, sono diffusi solo in forma aggregata e utilizzati solo per fini istituzionali e statistici.

LE RILEVAZIONI CENSUARIE

Nel Comune di Spoleto sarà effettuata la rilevazione da Lista che interesserà 579 famiglie: la rilevazione da Lista prevede la possibilità di una compilazione autonoma del questionario online sul sito Istat: vi partecipano solo le “famiglie campione” che ricevono una lettera nominativa con le informazioni sul Censimento e con le proprie credenziali di accesso.

IL CALENDARIO DELLE RILEVAZIONI

RILEVAZIONE DI LISTA

Dalla fine del mese di settembre 2025:

le famiglie ricevono la lettera informativa nominativa per partecipare al Censimento.

Dal 6 ottobre al 9 dicembre 2025:

le famiglie compilano autonomamente il questionario online.

Dal 12 novembre al 23 dicembre 2025:

le famiglie che non hanno ancora risposto vengono sollecitate dall’Istat, contattate dal Comune o ricevono la visita di un rilevatore.

I RILEVATORI

I rilevatori incaricati dal Comune di Spoleto sono 5, muniti di apposito tesserino e su richiesta esibiranno un documento di riconoscimento.

IL QUESTIONARIO

I contenuti sono relativi a:

tipologia delle famiglie, caratteristiche anagrafiche, di stato civile, socioeconomiche e di mobilità territoriale delle persone dimoranti abitualmente;

tipologia di alloggio, caratteristiche delle abitazioni occupate e dei relativi edifici.

INFO E CONTATTI

L’assistenza alla compilazione del questionario è completamente gratuita.

La famiglia può:

contattare il Centro Comunale di Rilevazione (CCR) per chiarimenti o per prenotare un appuntamento per la compilazione del questionario.

Il CCR del Comune di Spoleto si trova presso l’Ufficio Anagrafe, piazza del Comune n. 1 – Per prenotare appuntamento è possibile contattare i numeri 0743 218721 – 218723 – 218187 o scrivere all’email ufficio.anagrafe@comune.spoleto.pg.it

Contattare il numero verde ISTAT 800 188 802, attivo durante l’intero periodo della rilevazione.

Si ricorda che partecipare al Censimento è un obbligo di legge. ​