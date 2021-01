“Cenone sospeso”, il Capodanno solidale a Spoleto

La bella iniziativa di un noto locale verso i concittadini in difficoltà

(DMN) Spoleto – ci sono storie che meritano di essere raccontate. Non solo per “far sapere”, soprattutto per “far capire”. L’iniziativa messa in atto da un noto bar-ristorante della parte bassa della città del Festival é tra queste.

“Su consiglio di un nostro affezionato cliente, impegnato da anni in associazioni di volontariato, – spiega uno dei titolari – abbiamo deciso di avviare una raccolta di donazioni per poter offrire il cenone di San Silvestro (ovviamente da asporto per le restrizioni anti Covid ndr) ai nostri concittadini in difficoltà. All’inizio, di certo, non potevamo immaginare a quanta generosità e soprattutto a quanta necessità andavamo incontro. Subito dopo aver affisso un cartello nel locale e aver reso nota l’iniziativa nei social network, sono state numerose le offerte fatte dai nostri clienti per poter partecipare alla raccolta. Ci ha fatto molto piacere – sottolinea – essere stati contattati da spoletini che vivono fuori regione e addirittura oltre oceano che hanno voluto inviare un’offerta per aiutare i propri concittadini in difficoltà.

Successivamente ci siamo messi in contatto con alcune importanti realtà cittadine che operano nell’ambito del sociale e della solidarietà: la Caritas diocesana di Spoleto-Norcia tramite il direttore don Edoardo Rossi, la Cooperativa Sociale Il Cerchio tramite il vicepresidente Costantino Cacciamani e l’Associazione Culturale ‘Citta Nuova’ tramite il presidente Prof. Luigi Sammarco. Ognuna di queste realtà ci ha indicato, in maniera del tutto riservata, dei nuclei familiari in difficoltà a cui sarebbero andati i nostri ‘cenoni sospesi’. In totale abbiamo fornito un ricco menù tradizionale fatto di parmigiana, paccheri all’astice, lenticchie di Casteluccio e salsicce, coratella d’agnello e la nostra ‘attorta’ ad oltre 50 persone bisognose.

Mi sento di ringraziare i nostri clienti che con la loro generosità hanno reso possibile questa iniziativa che, sicuramente, ripeteremo in altre occasioni.

Sinceramente – conclude il titolare – essermi svegliato il 1° gennaio ed aver trovato nel cellulare il messaggio del direttore della Caritas diocesana che ci ringraziava per aver ‘donato il cenone ai figli e alle figlie di questa città che sono in difficoltà’ é stato il miglior inizio di 2021 che potessi immaginare”.

Immagini di archivio Due Mondi News