Cementificio di Spoleto: entro giugno il piano di rigenerazione industriale

L’assessore Protasi: ”Da gennaio interlocuzioni costanti con Colacem. Vogliamo il rilancio del polo dell’area del cementificio con soluzioni innovative e sostenibili”

“Dall’inizio dell’anno abbiamo avuto interlocuzioni costanti con la dirigenza del gruppo Colacem, un dialogo che è servito ogni volta a ribadire la necessità di ottenere chiarezza circa le prospettive del polo di Sant’Angelo in Mercole”.

A parlare è l’assessore Agnese Protasi che in questi mesi, insieme al sindaco Andrea Sisti, ha continuato a lavorare con l’obiettivo di sviluppare il polo di Spoleto. Un confronto che, dopo l’incontro a Gubbio organizzato nel marzo scorso, ha portato l’amministrazione comunale a formalizzare al gruppo Colacem la richiesta di presentazione del piano di rigenerazione innovativa e sostenibile del polo industriale .

“Non stiamo lasciando nulla di intentato, anzi stiamo continuando a manifestare la nostro ferma volontà affinché venga superata questa situazione di stallo che investe da tempo l’insediamento produttivo – ha aggiunto l’assessore Protasi – A riguardo il gruppo Colacem ci ha comunicato che il piano di rigenerazione industriale ci verrà presentato entro giugno”.

Intanto il Comune di Spoleto ha prorogato l’autorizzazione in essere per l’utilizzo della cava di Santo Chiodo alla Spoleto Cementi che, potendo estrarre solo in minima parte la quantità di materiale accordata in precedenza, aveva presentato la richiesta in vista della scadenza autorizzativa del 7 maggio scorso.

“Si è trattato di un passaggio legato alla mancata attività estrattiva, che non impedisce ad eventuali altri soggetti imprenditoriali di investire nel nostro territorio presentando un’offerta per acquisire la proprietà dello stabilimento – ha spiegato l’assessore Protasi – Noi vogliamo che questo venga rilanciato e, ad oggi, ci aspettiamo, come promesso dal gruppo Colacem, che il piano di rigenerazione industriale venga presentato entro giugno”.