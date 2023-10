Celiachia e intolleranze alimentari, se ne parla in un convegno dell’Avis Spoleto

SABATO 14 OTTOBRE 2023 ORE 9,30 – SALA MONEROSSO – VILLA REDENTA



Tutto pronto per il Convegno Medico-Scientifico, che si terrà sabato 14 ottobre alle ore 9,30 presso la sala “Monterosso” di Villa Redenta a Spoleto.

Dopo la sospensione coatta causa pandemia, è ripresa l’attività avisina nel suo complesso.

E’ tradizione per l’Associazione AVIS Spoleto ideare celebrazioni di vario genere per vivere momenti sociali e culturali, ed infatti, oltre alla Gita sociale, avvenuta lo scorso aprile, e ad altri eventi posti sul territorio (appuntamenti irrinunciabili per la città di Spoleto ed i suoi abitanti), sono in programma altri molteplici momenti d’incontro.

Oltre alle manifestazioni svolte, è stato quindi organizzato, anche quest’anno, il tradizionale appuntamento medico, precedentemente calendarizzato, per fornire specifiche informazioni clinico-scientifiche su un problema sempre più diffuso non solo a livello locale ma anche nazionale.

Il tema trattato dal convegno, che si terra sabato 14 prossimo, verterà sulla “DIAGNOSI E CURA DELLA CELIACHIA E INTOLLERANZE ALIMENTARI”.

Interverranno relatori di massima competenza, quali: il Dott. Nando Scarpelli, noto Medico chirurgo, ematologo e direttore sanitario della USL Umbria 2; il Dott. Raffaele Colucci, Gastroenterologo, responsabile della struttura di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’ospedale “San Matteo degli Infermi” di Spoleto; il Prof. Giuseppe Fatati, Nutrizionista, già responsabile dell’Università di Diabetologia e Nutrizione clinica dell’Azienda Ospedaliera “Santa Maria” di Terni; la Dott.ssa Cinzia Mari, Nutrizionista, responsabile dell’Igiene degli alimenti e della nutrizione USL Umbria 2 Terni; il Sig. Samuele Rossi, presidente dell’Associazione Italiana Celiachia – Regione Umbria.

Il presidente dell’AVIS Comunale di Spoleto, oltre a portare i saluti, fungerà da moderatore dei lavori.

Gli interventi previsti saranno di altissimo livello, e calamiteranno l’attenzione della platea, che certamente rivolgerà ai conferenzieri domande qualificate sulla patologia che sta attualmente affliggendo la popolazione giovane e meno giovane e sul sistema di alimentarsi per ovviare alla malattia.

I lavori inizieranno alle ore 9,30 circa ed alle ore 11,30 c.a saranno aperti gli interventi programmati, nei quali sicuramente tanti saranno gli interrogativi da rivolgere ai Relatori.

L’ingresso alla sala “Monterosso” di Villa Redenta sarà gratuito ed aperto a tutti i cittadini che vorranno partecipare.