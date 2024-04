Celebrazioni per l’80° Anniversario del bombardamento di San Martino in Trignano

In occasione del 80° anniversario del bombardamento che, durante la Seconda Guerra Mondiale, colpì gli abitanti di San Martino in Trignano, il Comune di Spoleto ha organizzato una cerimonia istituzionale per ricordare le vittime della tragedia avvenuta iI 16 aprile del 1944.



Mercoledì 17 aprile alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di San Martino in Trignano verrà celebrata la Santa Messa in suffragio di quanti persero la vita nel bombardamento del 1944.



Alle ore 11.00 il sindaco Andrea Sisti deporrà una corona di alloro al Monumento ai Caduti con la resa degli Onori militari da parte di una schierante in armi del 2° Reggimento ‘Granatieri di Sardegna’.