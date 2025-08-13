Celebrazioni dell’Assunta 2025: il programma

  Agosto 13, 2025
    • Venerdì 15 agosto si celebrerà la solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, patrona principale dell’archidiocesi di Spoleto-Norcia insieme a S. Ponziano e S. Benedetto.

    Nel Duomo è conservata la Santissima Icone (di tipologia bizantina, che raffigura la Vergine Maria senza bambino, con le mani alzate in preghiera) donata nel 1185 alla Città da Federico Barbarossa in segno di pace, dopo averla saccheggiata nel 1155: la devozione degli spoletini a questa suggestiva immagine è molto forte. 

    Fu papa Pio XII il 1° novembre 1950 a proclamare dogma di fede l’Assunzione di Maria.

    Questo il programma delle celebrazioni:

     

    • Mercoledì 13 agosto ore 21.00: Preghiera con il mondo della sofferenza presso l’Hospice “La torre sul colle”.
    • Giovedì 14 agosto ore 21.00: Processione della Santissima Icone da S. Gregorio alla Cattedrale.
    • Venerdì 15 agosto, Duomo: ore 9.00, Messa; ore 11.30, solenne pontificale e benedizione alla Città e alla Diocesi; alle 18.00, Messa.

