Celebrazione per Santa Cecilia: l’Arcivescovo Boccardo presiede la Messa nella Basilica di S. Gregorio Maggiore

  • Novembre 29, 2025
  • EVENTI
    • Sabato 29 novembre, alle ore 18.00, la Basilica di San Gregorio Maggiore accoglierà la tradizionale celebrazione in onore di Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti. A presiedere la Santa Messa sarà l’Arcivescovo di Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo.

    La liturgia sarà animata dal Coro diocesano, affiancato per l’occasione da altri cori provenienti dal territorio, che contribuiranno a rendere particolarmente solenne la festa dedicata alla santa tanto amata dal mondo musicale.

    L’appuntamento rappresenta un momento significativo per la comunità ecclesiale e per tutti gli appassionati di musica sacra, che ogni anno si ritrovano per celebrare il valore spirituale e culturale del canto liturgico.

