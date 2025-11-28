Celebrazione per Santa Cecilia: l’Arcivescovo Boccardo presiede la Messa nella Basilica di S. Gregorio Maggiore

Sabato 29 novembre, alle ore 18.00, la Basilica di San Gregorio Maggiore accoglierà la tradizionale celebrazione in onore di Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti. A presiedere la Santa Messa sarà l’Arcivescovo di Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo.
La liturgia sarà animata dal Coro diocesano, affiancato per l’occasione da altri cori provenienti dal territorio, che contribuiranno a rendere particolarmente solenne la festa dedicata alla santa tanto amata dal mondo musicale.
L’appuntamento rappresenta un momento significativo per la comunità ecclesiale e per tutti gli appassionati di musica sacra, che ogni anno si ritrovano per celebrare il valore spirituale e culturale del canto liturgico.
