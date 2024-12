Celebrato il precetto di Natale alla Scuola di Polizia

Ieri mattina, presso l’Auditorium dell’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato di Spoleto “R. Lanari”, si è tenuto il tradizionale Precetto Natalizio.

La Santa Messa, officiata dal parroco, Don Pier Luigi Morlino e dal Cappellano dell’Istituto Don Mariano Montuori, si è tenuta alla presenza del Direttore, Maria Teresa Panone, dei funzionari e dal personale del quadro permanente.

Presenti alla celebrazione anche una delegazione della Sezione A.N.P.S. di Spoleto e i partecipanti 17° corso Vice Ispettori della Polizia di Stato che, il prossimo 20 dicembre, presteranno giuramento di fedeltà alla Repubblica.

“Il Natale non deve essere solamente un giorno per festeggiare con pranzi e regali, ma un sentimento di gioia che nasce dal cuore per essere trasmesso con piccoli gesti quotidiani, anche nel vostro essere Poliziotti” così si è rivolto agli allievi il Parroco, Don Morlino, nel corso dell’Omelia, terminata con il tradizionale scambio di auguri.